Ракетным ударом ВС РФ уничтожили иностранных наемников под Сумами

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Ракетный удар уничтожил до 30 иностранных наемников Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Севернее города Сумы вооруженные силы РФ уничтожили ракетным ударом около 30 иностранных наемников и шесть единиц техники. Информацию озвучили в Минобороны России.

«В результате ракетного удара уничтожено около 30 иностранных наемников и 6 единиц техники в пункте временной дислокации в районе населенного пункта Стецковка», — сообщили в ведомстве. Город находится в 15 километрах от Сум.

В последние недели в Сумской области участились обстрелы, сообщали украинские власти. На днях в Сумской области объявлена эвакуация.

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Севернее города Сумы вооруженные силы РФ уничтожили ракетным ударом около 30 иностранных наемников и шесть единиц техники. Информацию озвучили в Минобороны России. «В результате ракетного удара уничтожено около 30 иностранных наемников и 6 единиц техники в пункте временной дислокации в районе населенного пункта Стецковка», — сообщили в ведомстве. Город находится в 15 километрах от Сум. В последние недели в Сумской области участились обстрелы, сообщали украинские власти. На днях в Сумской области объявлена эвакуация.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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