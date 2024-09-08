Происшествия Ракетным ударом ВС РФ уничтожили иностранных наемников под Сумами 08 сентября 2024 в 15:40 Размер текста - 17 + Ракетный удар уничтожил до 30 иностранных наемников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Севернее города Сумы вооруженные силы РФ уничтожили ракетным ударом около 30 иностранных наемников и шесть единиц техники. Информацию озвучили в Минобороны России. «В результате ракетного удара уничтожено около 30 иностранных наемников и 6 единиц техники в пункте временной дислокации в районе населенного пункта Стецковка», — сообщили в ведомстве. Город находится в 15 километрах от Сум. В последние недели в Сумской области участились обстрелы, сообщали украинские власти. На днях в Сумской области объявлена эвакуация. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Севернее города Сумы вооруженные силы РФ уничтожили ракетным ударом около 30 иностранных наемников и шесть единиц техники. Информацию озвучили в Минобороны России. «В результате ракетного удара уничтожено около 30 иностранных наемников и 6 единиц техники в пункте временной дислокации в районе населенного пункта Стецковка», — сообщили в ведомстве. Город находится в 15 километрах от Сум. В последние недели в Сумской области участились обстрелы, сообщали украинские власти. На днях в Сумской области объявлена эвакуация. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям