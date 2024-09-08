Ракетным ударом ВС РФ уничтожили иностранных наемников под Сумами

Ракетный удар уничтожил до 30 иностранных наемников
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Севернее города Сумы вооруженные силы РФ уничтожили ракетным ударом около 30 иностранных наемников и шесть единиц техники. Информацию озвучили в Минобороны России.
«В результате ракетного удара уничтожено около 30 иностранных наемников и 6 единиц техники в пункте временной дислокации в районе населенного пункта Стецковка», — сообщили в ведомстве. Город находится в 15 километрах от Сум.
В последние недели в Сумской области участились обстрелы, сообщали украинские власти. На днях в Сумской области объявлена эвакуация.
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