Shot: сантехник устраивал секс-вечеринки в подсобке московского ЖК

08 сентября 2024 в 15:49 Размер текста - 17 +

Сантехник Сергей в подсобке столичного ЖК устроил мини-оргию с двумя девушками Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В подсобном помещении столичного жилого комплекса «Ильменский 17» сантехник Сергей устраивал секс-вечеринки. Жильцы, услышав странные звуки, вызвали полицию, которая задержала работника с поличным. Его арестовали прямо в постели, где помимо него спали две полуголые девушки. «Странные звуки из технического помещения услышали жильцы комплекса „Ильменский 17“ в Западном Дегунино. На место вызвали полицейских, чтобы накрыть „проститутошную“ сантехника Сереги. Работник с полуголыми подружками в момент облавы спал», — пишет telegram-канал Shot. Сантехника отпустили, но уволили с работы. Девушки, как сообщают местные жители, уже соблазняют других работников коммунальных служб. Кроме того, дам не раз видели в помещениях компании ПИК, которая обслуживает дом. Сейчас у жильцов в планах написать жалобу в префектуру и мэрию Москвы. Они желают понять, как проверяются подсобки в их доме. Ранее суд назначил организатору «голой» вечеринки в астраханском ночном клубе «Бункер» наказание в виде ареста на пять суток и штраф на сумму 80 тысяч рублей, пишет RT. Кроме того, административный арест был назначен ведущему мероприятия и участницам конкурса. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В подсобном помещении столичного жилого комплекса «Ильменский 17» сантехник Сергей устраивал секс-вечеринки. Жильцы, услышав странные звуки, вызвали полицию, которая задержала работника с поличным. Его арестовали прямо в постели, где помимо него спали две полуголые девушки. «Странные звуки из технического помещения услышали жильцы комплекса „Ильменский 17“ в Западном Дегунино. На место вызвали полицейских, чтобы накрыть „проститутошную“ сантехника Сереги. Работник с полуголыми подружками в момент облавы спал», — пишет telegram-канал Shot. Сантехника отпустили, но уволили с работы. Девушки, как сообщают местные жители, уже соблазняют других работников коммунальных служб. Кроме того, дам не раз видели в помещениях компании ПИК, которая обслуживает дом. Сейчас у жильцов в планах написать жалобу в префектуру и мэрию Москвы. Они желают понять, как проверяются подсобки в их доме. Ранее суд назначил организатору «голой» вечеринки в астраханском ночном клубе «Бункер» наказание в виде ареста на пять суток и штраф на сумму 80 тысяч рублей, пишет RT. Кроме того, административный арест был назначен ведущему мероприятия и участницам конкурса.