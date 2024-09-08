Госдума хочет обязать россиян ходить к психологу перед разводом

08 сентября 2024 в 17:12 Размер текста - 17 +

Пара должна проходить консультации у психолога, если у нее есть дети или один из супругов не согласен на развод, сообщили в ГД Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Российским супругам, которые хотят разводиться, необходимо проходить консультации у семейного психолога. Речь идет о парах, у которых есть несовершеннолетние или один из супругов не согласен на развод. Такие поправки в закон подготовил депутат Госдумы Игорь Антропенко. «Настоящим проектом федерального закона вводится обязанность суда применить указанные меры, а также вводится аналогичное регулирование и в отношении иных дел, связанных с расторжением брака в судебном порядке», — говорится в пояснительной записке. Ее цитирует РИА Новости. Как отмечается в записке к проекту, действующим законодательством предусматривается возможность принятия судом мер к примирению супругов и назначении им срока для примирения в пределах трех месяцев. Авторы законопроекта предлагают оказывать «социально-психологические услуги при расторжении брака», если пара имеет детей, либо если один из супругов не хочет разводиться. Ранее Минфин внес предложение об увеличении госпошлины на развод. Министерство предлагает повысить плату в восемь раз с 2025 года — до 5 000 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российским супругам, которые хотят разводиться, необходимо проходить консультации у семейного психолога. Речь идет о парах, у которых есть несовершеннолетние или один из супругов не согласен на развод. Такие поправки в закон подготовил депутат Госдумы Игорь Антропенко. «Настоящим проектом федерального закона вводится обязанность суда применить указанные меры, а также вводится аналогичное регулирование и в отношении иных дел, связанных с расторжением брака в судебном порядке», — говорится в пояснительной записке. Ее цитирует РИА Новости. Как отмечается в записке к проекту, действующим законодательством предусматривается возможность принятия судом мер к примирению супругов и назначении им срока для примирения в пределах трех месяцев. Авторы законопроекта предлагают оказывать «социально-психологические услуги при расторжении брака», если пара имеет детей, либо если один из супругов не хочет разводиться. Ранее Минфин внес предложение об увеличении госпошлины на развод. Министерство предлагает повысить плату в восемь раз с 2025 года — до 5 000 рублей.