Госдума хочет обязать россиян ходить к психологу перед разводом

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Пара должна проходить консультации у психолога, если у нее есть дети или один из супругов не согласен на развод, сообщили в ГД Фото:

Российским супругам, которые хотят разводиться, необходимо проходить консультации у семейного психолога. Речь идет о парах, у которых есть несовершеннолетние или один из супругов не согласен на развод. Такие поправки в закон подготовил депутат Госдумы Игорь Антропенко.

«Настоящим проектом федерального закона вводится обязанность суда применить указанные меры, а также вводится аналогичное регулирование и в отношении иных дел, связанных с расторжением брака в судебном порядке», — говорится в пояснительной записке. Ее цитирует РИА Новости.

Как отмечается в записке к проекту, действующим законодательством предусматривается возможность принятия судом мер к примирению супругов и назначении им срока для примирения в пределах трех месяцев. Авторы законопроекта предлагают оказывать «социально-психологические услуги при расторжении брака», если пара имеет детей, либо если один из супругов не хочет разводиться.

Ранее Минфин внес предложение об увеличении госпошлины на развод. Министерство предлагает повысить плату в восемь раз с 2025 года — до 5 000 рублей.

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Российским супругам, которые хотят разводиться, необходимо проходить консультации у семейного психолога. Речь идет о парах, у которых есть несовершеннолетние или один из супругов не согласен на развод. Такие поправки в закон подготовил депутат Госдумы Игорь Антропенко. «Настоящим проектом федерального закона вводится обязанность суда применить указанные меры, а также вводится аналогичное регулирование и в отношении иных дел, связанных с расторжением брака в судебном порядке», — говорится в пояснительной записке. Ее цитирует РИА Новости. Как отмечается в записке к проекту, действующим законодательством предусматривается возможность принятия судом мер к примирению супругов и назначении им срока для примирения в пределах трех месяцев. Авторы законопроекта предлагают оказывать «социально-психологические услуги при расторжении брака», если пара имеет детей, либо если один из супругов не хочет разводиться. Ранее Минфин внес предложение об увеличении госпошлины на развод. Министерство предлагает повысить плату в восемь раз с 2025 года — до 5 000 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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