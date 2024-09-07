Тагильский танк пережил более 100 атак беспилотников

Тагильский танк «Царь-мангал» пережил более 100 ударов беспилотников (БПЛА), при этом экипаж боевой машины не пострадал. Об этом рассказал специалист «Уралвагонзавода» (УВЗ, Нижний Тагил, Свердловская область).
«Царь-мангал» пережил 100 ударов БПЛА и из Javelin, при этом экипаж танка никак не пострадал… Это мы со своей бригадой восстановили его в кратчайшие сроки, менее месяца у нас на все ушло… Экипаж («Царь-мангала») остался полностью целым, невредимым, ребята продолжают выполнять свои боевые задачи», — сказал специалист УВЗ в эфире «Военной приемки».
В канун Дня танкиста УВЗ отправил российским военным партию Т-90М «Прорыв». Именно эти танки президент РФ Владимир Путин назвал лучшими в мире. Отмечается, что эти машины обладают высочайшей ремонтопригодностью.
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