07 сентября 2024

Тагильский танк пережил более 100 атак беспилотников

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Экипаж танка не пострадал при атаках БПЛА (фото из архива) Фото:

Тагильский танк «Царь-мангал» пережил более 100 ударов беспилотников (БПЛА), при этом экипаж боевой машины не пострадал. Об этом рассказал специалист «Уралвагонзавода» (УВЗ, Нижний Тагил, Свердловская область).

«Царь-мангал» пережил 100 ударов БПЛА и из Javelin, при этом экипаж танка никак не пострадал… Это мы со своей бригадой восстановили его в кратчайшие сроки, менее месяца у нас на все ушло… Экипаж («Царь-мангала») остался полностью целым, невредимым, ребята продолжают выполнять свои боевые задачи», — сказал специалист УВЗ в эфире «Военной приемки».

В канун Дня танкиста УВЗ отправил российским военным партию Т-90М «Прорыв». Именно эти танки президент РФ Владимир Путин назвал лучшими в мире. Отмечается, что эти машины обладают высочайшей ремонтопригодностью.

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Тагильский танк «Царь-мангал» пережил более 100 ударов беспилотников (БПЛА), при этом экипаж боевой машины не пострадал. Об этом рассказал специалист «Уралвагонзавода» (УВЗ, Нижний Тагил, Свердловская область). «Царь-мангал» пережил 100 ударов БПЛА и из Javelin, при этом экипаж танка никак не пострадал… Это мы со своей бригадой восстановили его в кратчайшие сроки, менее месяца у нас на все ушло… Экипаж («Царь-мангала») остался полностью целым, невредимым, ребята продолжают выполнять свои боевые задачи», — сказал специалист УВЗ в эфире «Военной приемки». В канун Дня танкиста УВЗ отправил российским военным партию Т-90М «Прорыв». Именно эти танки президент РФ Владимир Путин назвал лучшими в мире. Отмечается, что эти машины обладают высочайшей ремонтопригодностью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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