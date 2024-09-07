07 сентября 2024

На довыборы в думу ХМАО пришла почти треть избирателей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Более 14 тысяч человек проголосовали в выборах депутата в думу ХМАО
Более 14 тысяч человек проголосовали в выборах депутата в думу ХМАО Фото:

На выборах депутата Думы окружного значения в Югорском избирательном округе проголосовали более 14 тысячи югорчан. По данным окружного избиркома, явка составила 26,43% от общего числа избирателей.

«На дополнительных выборах депутата Думы ХМАО седьмого созыва по Югорскому избирательному округу №2 проголосовали 14 384 человека. Это составляет 26,43% от общего количества избирателей», — следует из сообщения, опубликованного в telegram-канале избиркома ХМАО.

Также в ХМАО выбирают глав девяти поселений в Кондинском, Советском, Октябрьском, Сургутском и Ханты-Мансийском районах. По данным окружного избиркома на 18:00, в выборах проголосовали более 15 тысяч человек.

Ранее URA.RU писало, что 8 сентября на 12:00 явка на выборы депутата Думы округа составила 14,49%. Избирательные участки на тот момент посетили около восьми тысяч человек.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На выборах депутата Думы окружного значения в Югорском избирательном округе проголосовали более 14 тысячи югорчан. По данным окружного избиркома, явка составила 26,43% от общего числа избирателей. «На дополнительных выборах депутата Думы ХМАО седьмого созыва по Югорскому избирательному округу №2 проголосовали 14 384 человека. Это составляет 26,43% от общего количества избирателей», — следует из сообщения, опубликованного в telegram-канале избиркома ХМАО. Также в ХМАО выбирают глав девяти поселений в Кондинском, Советском, Октябрьском, Сургутском и Ханты-Мансийском районах. По данным окружного избиркома на 18:00, в выборах проголосовали более 15 тысяч человек. Ранее URA.RU писало, что 8 сентября на 12:00 явка на выборы депутата Думы округа составила 14,49%. Избирательные участки на тот момент посетили около восьми тысяч человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...