На довыборы в думу ХМАО пришла почти треть избирателей

На выборах депутата Думы окружного значения в Югорском избирательном округе проголосовали более 14 тысячи югорчан. По данным окружного избиркома, явка составила 26,43% от общего числа избирателей.
«На дополнительных выборах депутата Думы ХМАО седьмого созыва по Югорскому избирательному округу №2 проголосовали 14 384 человека. Это составляет 26,43% от общего количества избирателей», — следует из сообщения, опубликованного в telegram-канале избиркома ХМАО.
Также в ХМАО выбирают глав девяти поселений в Кондинском, Советском, Октябрьском, Сургутском и Ханты-Мансийском районах. По данным окружного избиркома на 18:00, в выборах проголосовали более 15 тысяч человек.
Ранее URA.RU писало, что 8 сентября на 12:00 явка на выборы депутата Думы округа составила 14,49%. Избирательные участки на тот момент посетили около восьми тысяч человек.
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