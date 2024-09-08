На выборах проголосовали почти все заключенные России

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Заключенные СИЗО воспользовались возможностью проголосовать на выборах
Заключенные СИЗО воспользовались возможностью проголосовать на выборах Фото:
новость из сюжета
Выборы в России 6—8 сентября 2024 года

На выборах губернаторов России почти все заключенные воспользовались правом голоса. В этом году впервые осужденные, находящиеся в СИЗО, получили возможность голосовать вне своего избирательного округа, и 98% из них воспользовались этой возможностью. Об этом сообщил заместитель директора ФСИН Александр Матвеенко.

«Мы организовали голосование и предоставили такое право 98% тех лиц, которые содержатся под стражей и обладают избирательным правом», — передает слова Матвеенко ТАСС. Он добавил, что впервые на выборах губернаторов заключенные в СИЗО смогли голосовать за пределами своих избирательных округов благодаря автоматизации процесса, организованной ЦИКом.

Матвеенко отметил впечатляющие результаты, добавив, что голосование завершено в местах лишения свободы. Также 99% лиц, состоящих на учете у уголовно-исполнительной инспекции, и 85% сотрудников ФСИН приняли участие в выборах, заключил замдиректора.

С 6 по 8 сентября в России проходят выборы губернаторов и депутатов региональных парламентов, а также выборы кандидатов на вакантные места в Государственной Думе. В этих кампаниях участвуют представители 16 политических партий, а также самовыдвиженцы.

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На выборах губернаторов России почти все заключенные воспользовались правом голоса. В этом году впервые осужденные, находящиеся в СИЗО, получили возможность голосовать вне своего избирательного округа, и 98% из них воспользовались этой возможностью. Об этом сообщил заместитель директора ФСИН Александр Матвеенко. «Мы организовали голосование и предоставили такое право 98% тех лиц, которые содержатся под стражей и обладают избирательным правом», — передает слова Матвеенко ТАСС. Он добавил, что впервые на выборах губернаторов заключенные в СИЗО смогли голосовать за пределами своих избирательных округов благодаря автоматизации процесса, организованной ЦИКом. Матвеенко отметил впечатляющие результаты, добавив, что голосование завершено в местах лишения свободы. Также 99% лиц, состоящих на учете у уголовно-исполнительной инспекции, и 85% сотрудников ФСИН приняли участие в выборах, заключил замдиректора. С 6 по 8 сентября в России проходят выборы губернаторов и депутатов региональных парламентов, а также выборы кандидатов на вакантные места в Государственной Думе. В этих кампаниях участвуют представители 16 политических партий, а также самовыдвиженцы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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