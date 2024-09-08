На выборах проголосовали почти все заключенные России

На выборах губернаторов России почти все заключенные воспользовались правом голоса. В этом году впервые осужденные, находящиеся в СИЗО, получили возможность голосовать вне своего избирательного округа, и 98% из них воспользовались этой возможностью. Об этом сообщил заместитель директора ФСИН Александр Матвеенко.
«Мы организовали голосование и предоставили такое право 98% тех лиц, которые содержатся под стражей и обладают избирательным правом», — передает слова Матвеенко ТАСС. Он добавил, что впервые на выборах губернаторов заключенные в СИЗО смогли голосовать за пределами своих избирательных округов благодаря автоматизации процесса, организованной ЦИКом.
Матвеенко отметил впечатляющие результаты, добавив, что голосование завершено в местах лишения свободы. Также 99% лиц, состоящих на учете у уголовно-исполнительной инспекции, и 85% сотрудников ФСИН приняли участие в выборах, заключил замдиректора.
С 6 по 8 сентября в России проходят выборы губернаторов и депутатов региональных парламентов, а также выборы кандидатов на вакантные места в Государственной Думе. В этих кампаниях участвуют представители 16 политических партий, а также самовыдвиженцы.
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