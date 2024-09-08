NYT: Трамп и Харрис имеют почти одинаковую поддержку перед дебатами

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Трамп на один процент опережает Харрис по поддержке среди респондентов
Трамп на один процент опережает Харрис по поддержке среди респондентов Фото:
новость из сюжета
Выборы президента США в 2024 году

Кандидаты на пост президента США Дональд Трамп от Республиканской партии и Камала Харрис от демократов — накануне дебатов обладают практически равным уровнем поддержки среди избирателей. Согласно совместному опросу газеты The New York Times и исследовательского института Siena College, за Трампа готовы проголосовать 48% респондентов, тогда как 47% поддерживают Харрис.

«Трампа поддерживают 48% респондентов, в поддержку Харрис высказались 47% опрошенных», — говорится в материале газеты. Там добавили, что Харрис опережает Трампа в трех из семи ключевых колеблющихся штатов: Висконсине (49% против 47%), Мичигане (48% против 46%) и Пенсильвании (49% против 48%).

В то же время в Аризоне, Джорджии, Неваде и Северной Каролине поддержка кандидатов равна. Опрос проводился с 3 по 6 сентября среди 1 695 американцев, погрешность составляет 2,8%.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Вместо ныне действующего президента Джо Байдена в гонке участвует вице-президент Камала Харрис. Ранее она отказалась от дебатов с Дональдом Трампом, которые должны были состояться 4 сентября. Об этом сообщил Трамп в своей соцсети Truth Social, отметив, что ее решение связано с ее «крайне низким IQ».

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Кандидаты на пост президента США Дональд Трамп от Республиканской партии и Камала Харрис от демократов — накануне дебатов обладают практически равным уровнем поддержки среди избирателей. Согласно совместному опросу газеты The New York Times и исследовательского института Siena College, за Трампа готовы проголосовать 48% респондентов, тогда как 47% поддерживают Харрис. «Трампа поддерживают 48% респондентов, в поддержку Харрис высказались 47% опрошенных», — говорится в материале газеты. Там добавили, что Харрис опережает Трампа в трех из семи ключевых колеблющихся штатов: Висконсине (49% против 47%), Мичигане (48% против 46%) и Пенсильвании (49% против 48%). В то же время в Аризоне, Джорджии, Неваде и Северной Каролине поддержка кандидатов равна. Опрос проводился с 3 по 6 сентября среди 1 695 американцев, погрешность составляет 2,8%. Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Вместо ныне действующего президента Джо Байдена в гонке участвует вице-президент Камала Харрис. Ранее она отказалась от дебатов с Дональдом Трампом, которые должны были состояться 4 сентября. Об этом сообщил Трамп в своей соцсети Truth Social, отметив, что ее решение связано с ее «крайне низким IQ».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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