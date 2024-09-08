Румыния сообщила о российском беспилотнике в небе

08 сентября 2024 в 20:10 Размер текста - 17 +

Минобороны Румынии сообщило, что в воздушном пространстве страны был замечен российский беспилотник Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российский БПЛА был замечен в воздушном пространстве Румынии во время ночной атаки на Украину. Об этом сообщило Минобороны Румынии. «Начиная с 2.25 два самолета F-16 ВВС Румынии вылетели с авиабазы Борча 86 для наблюдения за воздушной ситуацией. В ходе этих событий с помощью системы радара наблюдения был выявлен и отслежен маршрут беспилотника, развивавшегося в национальном воздушном пространстве и покинувшего национальную территорию в сторону Украины», — пишет ведомство на своей странице в одной из соцсетей. В министерстве добавили, что за движением БПЛА следили два самолета F-16. По предварительным данным, зона удара может находиться в незаселенной местности около деревни Переправа, пишет Минобороны Румынии. Сейчас проводится расследование произошедшего. Ранее координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев рассказал РИА Новости о ночных взрывах на границе Одесской области и Румынии. По его словам, румынская сторона пустила в ход системы ПВО от дронов из Переправы и Килии-Веке. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский БПЛА был замечен в воздушном пространстве Румынии во время ночной атаки на Украину. Об этом сообщило Минобороны Румынии. «Начиная с 2.25 два самолета F-16 ВВС Румынии вылетели с авиабазы Борча 86 для наблюдения за воздушной ситуацией. В ходе этих событий с помощью системы радара наблюдения был выявлен и отслежен маршрут беспилотника, развивавшегося в национальном воздушном пространстве и покинувшего национальную территорию в сторону Украины», — пишет ведомство на своей странице в одной из соцсетей. В министерстве добавили, что за движением БПЛА следили два самолета F-16. По предварительным данным, зона удара может находиться в незаселенной местности около деревни Переправа, пишет Минобороны Румынии. Сейчас проводится расследование произошедшего. Ранее координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев рассказал РИА Новости о ночных взрывах на границе Одесской области и Румынии. По его словам, румынская сторона пустила в ход системы ПВО от дронов из Переправы и Килии-Веке.