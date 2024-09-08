Румыния сообщила о российском беспилотнике в небе

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ФСБ, учения. Челябинск, квадрокоптер, бпла, беспилотник, антитеррористические учения, контр-террористическая операция, дрон, мавик
Минобороны Румынии сообщило, что в воздушном пространстве страны был замечен российский беспилотник Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российский БПЛА был замечен в воздушном пространстве Румынии во время ночной атаки на Украину. Об этом сообщило Минобороны Румынии.

«Начиная с 2.25 два самолета F-16 ВВС Румынии вылетели с авиабазы Борча 86 для наблюдения за воздушной ситуацией. В ходе этих событий с помощью системы радара наблюдения был выявлен и отслежен маршрут беспилотника, развивавшегося в национальном воздушном пространстве и покинувшего национальную территорию в сторону Украины», — пишет ведомство на своей странице в одной из соцсетей.

В министерстве добавили, что за движением БПЛА следили два самолета F-16. По предварительным данным, зона удара может находиться в незаселенной местности около деревни Переправа, пишет Минобороны Румынии. Сейчас проводится расследование произошедшего.

Ранее координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев рассказал РИА Новости о ночных взрывах на границе Одесской области и Румынии. По его словам, румынская сторона пустила в ход системы ПВО от дронов из Переправы и Килии-Веке.

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Российский БПЛА был замечен в воздушном пространстве Румынии во время ночной атаки на Украину. Об этом сообщило Минобороны Румынии. «Начиная с 2.25 два самолета F-16 ВВС Румынии вылетели с авиабазы Борча 86 для наблюдения за воздушной ситуацией. В ходе этих событий с помощью системы радара наблюдения был выявлен и отслежен маршрут беспилотника, развивавшегося в национальном воздушном пространстве и покинувшего национальную территорию в сторону Украины», — пишет ведомство на своей странице в одной из соцсетей. В министерстве добавили, что за движением БПЛА следили два самолета F-16. По предварительным данным, зона удара может находиться в незаселенной местности около деревни Переправа, пишет Минобороны Румынии. Сейчас проводится расследование произошедшего. Ранее координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев рассказал РИА Новости о ночных взрывах на границе Одесской области и Румынии. По его словам, румынская сторона пустила в ход системы ПВО от дронов из Переправы и Килии-Веке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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