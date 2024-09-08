Над Курской областью сбили беспилотник

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ВСУ пытались атаковать Курскую область Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Курские средства ПВО сбили в небе беспилотник ВСУ. Инцидент произошел в воскресенье.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области», — сообщили в Минобороны РФ. Инцидент произошел около 16:30.

Из-за режима контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации в Курской области с 28 августа по 5 сентября проходило досрочное голосование. Свой выбор сделали около трети избирателей. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала мужеством приграничных регионов, которые идут на выборы.

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Курские средства ПВО сбили в небе беспилотник ВСУ. Инцидент произошел в воскресенье. «Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области», — сообщили в Минобороны РФ. Инцидент произошел около 16:30. Из-за режима контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации в Курской области с 28 августа по 5 сентября проходило досрочное голосование. Свой выбор сделали около трети избирателей. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала мужеством приграничных регионов, которые идут на выборы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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