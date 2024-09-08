Над Курской областью сбили беспилотник

ВСУ пытались атаковать Курскую область
новость из сюжетаВ Курской области развернулись бои с ВСУ
Курские средства ПВО сбили в небе беспилотник ВСУ. Инцидент произошел в воскресенье.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области», — сообщили в Минобороны РФ. Инцидент произошел около 16:30.
Из-за режима контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации в Курской области с 28 августа по 5 сентября проходило досрочное голосование. Свой выбор сделали около трети избирателей. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала мужеством приграничных регионов, которые идут на выборы.
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