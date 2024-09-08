Над Курской областью сбили беспилотник

08 сентября 2024 в 20:10 Размер текста - 17 +

ВСУ пытались атаковать Курскую область Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Курские средства ПВО сбили в небе беспилотник ВСУ. Инцидент произошел в воскресенье. «Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области», — сообщили в Минобороны РФ. Инцидент произошел около 16:30. Из-за режима контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации в Курской области с 28 августа по 5 сентября проходило досрочное голосование. Свой выбор сделали около трети избирателей. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала мужеством приграничных регионов, которые идут на выборы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курские средства ПВО сбили в небе беспилотник ВСУ. Инцидент произошел в воскресенье. «Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области», — сообщили в Минобороны РФ. Инцидент произошел около 16:30. Из-за режима контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации в Курской области с 28 августа по 5 сентября проходило досрочное голосование. Свой выбор сделали около трети избирателей. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала мужеством приграничных регионов, которые идут на выборы.