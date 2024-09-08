Галустян простился с Масляковым

Бывший игрок КВН Михаил Галустян поблагодарил ведущего программы Александра Маслякова за все, что он сделал для юмора и КВН. Так шоумен отреагировал на смерть легендарного ведущего.
«Александр Васильевич! Спасибо за все, что вы сделали для меня, для КВН, для юмора. Я всегда вас любил и буду любить. Скольским молодым дарованиям вы дали дорогу в большой мир. <> Мы сохраним о вас светлую память», — написал Галустян в соцсетях.
Он также выразил соболезнования родным и близким. «Ушел из жизни великий человек, легенда», — добавил Галустян.
Масляков скончался от рака 8 сентября. Ему было 82 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.