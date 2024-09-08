Галустян простился с Масляковым

Галустян поблагодарил Маслякова за все, что он сделал для юмора
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Встреча выпускников КВН (Клуб Веселых и Находчивых). Екатеринбург, галустян михаил
Михаил Галустян поблагодарил Маслякова за все, что он делал для КВН и юмора Фото:
новость из сюжета
Скончался ведущий КВН Александр Масляков

Бывший игрок КВН Михаил Галустян поблагодарил ведущего программы Александра Маслякова за все, что он сделал для юмора и КВН. Так шоумен отреагировал на смерть легендарного ведущего.

«Александр Васильевич! Спасибо за все, что вы сделали для меня, для КВН, для юмора. Я всегда вас любил и буду любить. Скольским молодым дарованиям вы дали дорогу в большой мир. <> Мы сохраним о вас светлую память», — написал Галустян в соцсетях.

Он также выразил соболезнования родным и близким. «Ушел из жизни великий человек, легенда», — добавил Галустян.

Масляков скончался от рака 8 сентября. Ему было 82 года.

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Бывший игрок КВН Михаил Галустян поблагодарил ведущего программы Александра Маслякова за все, что он сделал для юмора и КВН. Так шоумен отреагировал на смерть легендарного ведущего. «Александр Васильевич! Спасибо за все, что вы сделали для меня, для КВН, для юмора. Я всегда вас любил и буду любить. Скольским молодым дарованиям вы дали дорогу в большой мир. <> Мы сохраним о вас светлую память», — написал Галустян в соцсетях. Он также выразил соболезнования родным и близким. «Ушел из жизни великий человек, легенда», — добавил Галустян. Масляков скончался от рака 8 сентября. Ему было 82 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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