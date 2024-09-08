Галустян простился с Масляковым

Галустян поблагодарил Маслякова за все, что он сделал для юмора

08 сентября 2024 в 21:33 Размер текста - 17 +

Михаил Галустян поблагодарил Маслякова за все, что он делал для КВН и юмора Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Скончался ведущий КВН Александр Масляков Бывший игрок КВН Михаил Галустян поблагодарил ведущего программы Александра Маслякова за все, что он сделал для юмора и КВН. Так шоумен отреагировал на смерть легендарного ведущего. «Александр Васильевич! Спасибо за все, что вы сделали для меня, для КВН, для юмора. Я всегда вас любил и буду любить. Скольским молодым дарованиям вы дали дорогу в большой мир. <> Мы сохраним о вас светлую память», — написал Галустян в соцсетях. Он также выразил соболезнования родным и близким. «Ушел из жизни великий человек, легенда», — добавил Галустян. Масляков скончался от рака 8 сентября. Ему было 82 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший игрок КВН Михаил Галустян поблагодарил ведущего программы Александра Маслякова за все, что он сделал для юмора и КВН. Так шоумен отреагировал на смерть легендарного ведущего. «Александр Васильевич! Спасибо за все, что вы сделали для меня, для КВН, для юмора. Я всегда вас любил и буду любить. Скольским молодым дарованиям вы дали дорогу в большой мир. <> Мы сохраним о вас светлую память», — написал Галустян в соцсетях. Он также выразил соболезнования родным и близким. «Ушел из жизни великий человек, легенда», — добавил Галустян. Масляков скончался от рака 8 сентября. Ему было 82 года.