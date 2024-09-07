07 сентября 2024

Действующий челябинский губернатор Текслер забрал большинство голосов по ДЭГ. Скрин

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Совещание по выборам с Николаем Цукановым. Челябинск, портрет, текслер алексей
Алексей Текслер обогнал конкурентов Фото:
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Выборы губернатора Челябинской области — 2024

Действующий губернатор Челябинской области Алексей Текслер забрал большинство голосов избирателей, голосовавших дистанционно (ДЭГ). Об этом говорится на интернет-портале ДЭГ.

«У Текслера 119 244 голоса. Вторым идет Виталий Пашин (ЛДПР) — 22 549. Третьим — Эльдар Гильмутдинов (КПРФ) — 7 845», — указано на портале ДЭГ.

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Кандидаты от ЕР на выборах в думу Челябинска набрали большинство голосов по ДЭГ

Представители «ЕР» на выборах, предварительно, забрали большинство голосов избирателей, голосовавших дистанционно. Во всех 25 одномандатных округах они выиграли гонку у конкурентов.

Выборы в Челябинской области длились два дня: 7—8 сентября. По состоянию на 18:00 8 сентября проголосовали 1 006 592 жителя региона, явка составила 41,87%. Сейчас идет подсчет голосов.

Алексей Текслер обогнал конкурентов
Алексей Текслер обогнал конкурентов

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Действующий губернатор Челябинской области Алексей Текслер забрал большинство голосов избирателей, голосовавших дистанционно (ДЭГ). Об этом говорится на интернет-портале ДЭГ. «У Текслера 119 244 голоса. Вторым идет Виталий Пашин (ЛДПР) — 22 549. Третьим — Эльдар Гильмутдинов (КПРФ) — 7 845», — указано на портале ДЭГ. Представители «ЕР» на выборах, предварительно, забрали большинство голосов избирателей, голосовавших дистанционно. Во всех 25 одномандатных округах они выиграли гонку у конкурентов. Выборы в Челябинской области длились два дня: 7—8 сентября. По состоянию на 18:00 8 сентября проголосовали 1 006 592 жителя региона, явка составила 41,87%. Сейчас идет подсчет голосов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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