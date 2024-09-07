Действующий губернатор Челябинской области Алексей Текслер забрал большинство голосов избирателей, голосовавших дистанционно (ДЭГ). Об этом говорится на интернет-портале ДЭГ.
«У Текслера 119 244 голоса. Вторым идет Виталий Пашин (ЛДПР) — 22 549. Третьим — Эльдар Гильмутдинов (КПРФ) — 7 845», — указано на портале ДЭГ.
Представители «ЕР» на выборах, предварительно, забрали большинство голосов избирателей, голосовавших дистанционно. Во всех 25 одномандатных округах они выиграли гонку у конкурентов.
Выборы в Челябинской области длились два дня: 7—8 сентября. По состоянию на 18:00 8 сентября проголосовали 1 006 592 жителя региона, явка составила 41,87%. Сейчас идет подсчет голосов.
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