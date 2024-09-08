Совбез Беларуси сообщил о концентрации группировки ВСУ у границы

Военная группировка Украины концентрируется у границы с Беларусью. Об этом сообщил госсекретарь Совета Безопасности Республики Беларусь генерал-лейтенант Александр Вольфович.
«Вблизи границы Белоруссии сконцентрирована военная группировка Украины, насчитывающая около 14 тысяч человек», — сообщил Вольфович. По его словам, все выскакивания Запада и Украины, что Беларусь создает группировки для нападения на Украины вызывают усмешку.
Ситуация на границе Беларуси и Украины в последние недели тревожная. Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщал, что над территорией республики были сбиты более 10 ударных беспилотников ВСУ. А в Киеве утверждают, что под видом учений республика перебрасывает войска, вооружения и технику в Гомельскую область.
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