Совбез Беларуси сообщил о концентрации группировки ВСУ у границы

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У границ с Беларусью около 14 тысяч военных Украины, сообщили в Совбезе республики Фото:

Военная группировка Украины концентрируется у границы с Беларусью. Об этом сообщил госсекретарь Совета Безопасности Республики Беларусь генерал-лейтенант Александр Вольфович.

«Вблизи границы Белоруссии сконцентрирована военная группировка Украины, насчитывающая около 14 тысяч человек», — сообщил Вольфович. По его словам, все выскакивания Запада и Украины, что Беларусь создает группировки для нападения на Украины вызывают усмешку.

Ситуация на границе Беларуси и Украины в последние недели тревожная. Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщал, что над территорией республики были сбиты более 10 ударных беспилотников ВСУ. А в Киеве утверждают, что под видом учений республика перебрасывает войска, вооружения и технику в Гомельскую область.

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Военная группировка Украины концентрируется у границы с Беларусью. Об этом сообщил госсекретарь Совета Безопасности Республики Беларусь генерал-лейтенант Александр Вольфович. «Вблизи границы Белоруссии сконцентрирована военная группировка Украины, насчитывающая около 14 тысяч человек», — сообщил Вольфович. По его словам, все выскакивания Запада и Украины, что Беларусь создает группировки для нападения на Украины вызывают усмешку. Ситуация на границе Беларуси и Украины в последние недели тревожная. Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщал, что над территорией республики были сбиты более 10 ударных беспилотников ВСУ. А в Киеве утверждают, что под видом учений республика перебрасывает войска, вооружения и технику в Гомельскую область.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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