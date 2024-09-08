Совбез Беларуси сообщил о концентрации группировки ВСУ у границы

08 сентября 2024 в 22:38 Размер текста - 17 +

У границ с Беларусью около 14 тысяч военных Украины, сообщили в Совбезе республики Фото: Официальный сайт президента Украины Военная группировка Украины концентрируется у границы с Беларусью. Об этом сообщил госсекретарь Совета Безопасности Республики Беларусь генерал-лейтенант Александр Вольфович. «Вблизи границы Белоруссии сконцентрирована военная группировка Украины, насчитывающая около 14 тысяч человек», — сообщил Вольфович. По его словам, все выскакивания Запада и Украины, что Беларусь создает группировки для нападения на Украины вызывают усмешку. Ситуация на границе Беларуси и Украины в последние недели тревожная. Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщал, что над территорией республики были сбиты более 10 ударных беспилотников ВСУ. А в Киеве утверждают, что под видом учений республика перебрасывает войска, вооружения и технику в Гомельскую область. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военная группировка Украины концентрируется у границы с Беларусью. Об этом сообщил госсекретарь Совета Безопасности Республики Беларусь генерал-лейтенант Александр Вольфович. «Вблизи границы Белоруссии сконцентрирована военная группировка Украины, насчитывающая около 14 тысяч человек», — сообщил Вольфович. По его словам, все выскакивания Запада и Украины, что Беларусь создает группировки для нападения на Украины вызывают усмешку. Ситуация на границе Беларуси и Украины в последние недели тревожная. Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщал, что над территорией республики были сбиты более 10 ударных беспилотников ВСУ. А в Киеве утверждают, что под видом учений республика перебрасывает войска, вооружения и технику в Гомельскую область.