За время выборов в России возбудили пять уголовных дел

08 сентября 2024 в 23:04 Размер текста - 17 +

Речь идет о сообщениях о ложных актах терроризма Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Выборы в России 6—8 сентября 2024 года В России в период выборов в сентябре возбудили пять уголовных дел. Об этом сообщает представитель МВД РФ. Уточняется, что почти все они связаны с ложными сообщениями о терроризме. «Возбуждено пять уголовных дел, связанных с проведением избирательных кампаний. Практически все — сообщения о ложных актах терроризма», — передает слова представителя ведомства РИА Новости. От заявил, что порядок во время Единого дня голосования охраняют около 100 тысяч человек. Единый день голосования в России проходит с 6 по 8 сентября. В 21 регионе выбирают губернаторов, также проходит около четырех тысяч избирательных кампаний в 83 субъектах России. Ранее председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев сообщил, что Запад пытался вмешаться в российские выборы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России в период выборов в сентябре возбудили пять уголовных дел. Об этом сообщает представитель МВД РФ. Уточняется, что почти все они связаны с ложными сообщениями о терроризме. «Возбуждено пять уголовных дел, связанных с проведением избирательных кампаний. Практически все — сообщения о ложных актах терроризма», — передает слова представителя ведомства РИА Новости. От заявил, что порядок во время Единого дня голосования охраняют около 100 тысяч человек. Единый день голосования в России проходит с 6 по 8 сентября. В 21 регионе выбирают губернаторов, также проходит около четырех тысяч избирательных кампаний в 83 субъектах России. Ранее председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев сообщил, что Запад пытался вмешаться в российские выборы.