За время выборов в России возбудили пять уголовных дел

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Новые автомобили для УГИБДД по Свердловской области. Екатеринбург, мигалка, полиция, проблесковые маячки
Речь идет о сообщениях о ложных актах терроризма Фото:
новость из сюжета
Выборы в России 6—8 сентября 2024 года

В России в период выборов в сентябре возбудили пять уголовных дел. Об этом сообщает представитель МВД РФ. Уточняется, что почти все они связаны с ложными сообщениями о терроризме.

«Возбуждено пять уголовных дел, связанных с проведением избирательных кампаний. Практически все — сообщения о ложных актах терроризма», — передает слова представителя ведомства РИА Новости. От заявил, что порядок во время Единого дня голосования охраняют около 100 тысяч человек.

Единый день голосования в России проходит с 6 по 8 сентября. В 21 регионе выбирают губернаторов, также проходит около четырех тысяч избирательных кампаний в 83 субъектах России. Ранее председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев сообщил, что Запад пытался вмешаться в российские выборы.

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В России в период выборов в сентябре возбудили пять уголовных дел. Об этом сообщает представитель МВД РФ. Уточняется, что почти все они связаны с ложными сообщениями о терроризме. «Возбуждено пять уголовных дел, связанных с проведением избирательных кампаний. Практически все — сообщения о ложных актах терроризма», — передает слова представителя ведомства РИА Новости. От заявил, что порядок во время Единого дня голосования охраняют около 100 тысяч человек. Единый день голосования в России проходит с 6 по 8 сентября. В 21 регионе выбирают губернаторов, также проходит около четырех тысяч избирательных кампаний в 83 субъектах России. Ранее председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев сообщил, что Запад пытался вмешаться в российские выборы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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