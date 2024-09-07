Глава пермского Александровска устранила главного политического врага

Главный критик мэра Александровска Зимина проиграла выборы

08 сентября 2024 в 23:33 Размер текста - 17 +

Теперь у Ольги Лавровой будет полностью управляемая дума Фото: Сергей Русанов © URA.RU Бывший спикер думы Александровского округа, коммунистка Марина Зимина не смогла переизбраться в депутаты на очередных выборах. Как сообщили несколько источников URA.RU в территории, мандат достался врачу скорой помощи Екатерине Фатыховой («Единая Россия»). Зимина находилась в оппозиции главе территории Ольге Лавровой. «В Александровске команда главы взяла 14 из 15 мандатов. „Единая Россия“ получила 12 мест, по одному — у эсера и самовыдвиженца. Предпринимательница Елена Сидорова, которая шла от КПРФ, является, пожалуй, единственным оппозиционным кандидатом», — отметил источник. Кампанию ЕР в территории вела политтехнолог Альбина Южанинова. В избиркоме данные пока не комментируют, еще не готовы окончательные протоколы. Марина Зимина не ответила на сообщение корреспондента агентства в соцсети «ВКонтакте». Марина Зимина является директором гимназии в Александровске. Сразу после избрания в 2019 году она стала спикером местной думы. Парламент под ее руководством долгое время не мог провести конкурс по выборам главы. В 2020 году спикера поменяли, а чуть позже главой выбрали Ольгу Лаврову. Зимина активно критиковала политику руководства муниципалитета. Также она указала на конфликт интересов в отношениях между Лавровой и ее заместителем Владимиром Белобаржевским, который подтвердила прокуратура. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший спикер думы Александровского округа, коммунистка Марина Зимина не смогла переизбраться в депутаты на очередных выборах. Как сообщили несколько источников URA.RU в территории, мандат достался врачу скорой помощи Екатерине Фатыховой («Единая Россия»). Зимина находилась в оппозиции главе территории Ольге Лавровой. «В Александровске команда главы взяла 14 из 15 мандатов. „Единая Россия“ получила 12 мест, по одному — у эсера и самовыдвиженца. Предпринимательница Елена Сидорова, которая шла от КПРФ, является, пожалуй, единственным оппозиционным кандидатом», — отметил источник. Кампанию ЕР в территории вела политтехнолог Альбина Южанинова. В избиркоме данные пока не комментируют, еще не готовы окончательные протоколы. Марина Зимина не ответила на сообщение корреспондента агентства в соцсети «ВКонтакте». Марина Зимина является директором гимназии в Александровске. Сразу после избрания в 2019 году она стала спикером местной думы. Парламент под ее руководством долгое время не мог провести конкурс по выборам главы. В 2020 году спикера поменяли, а чуть позже главой выбрали Ольгу Лаврову. Зимина активно критиковала политику руководства муниципалитета. Также она указала на конфликт интересов в отношениях между Лавровой и ее заместителем Владимиром Белобаржевским, который подтвердила прокуратура.