В горсобрании Трехгорного будет 22 выдвиженца «Единой России»

На выборах в горсобрание закрытого города Трехгорный (Челябинская область) выдвиженцы «Единой России» одержали победу в подавляющем большинстве округов. Об этом URA.RU сообщил источник в партийных кругах.
«На выборах в собрание депутатов Трехгорного в 22 из 25 избирательных округов одержали победу представители „Единой России“. Таким образом, абсолютное большинство в новом созыве составят единороссы», — сообщил источник.
Выборы в горсобрание проходили 7 и 8 сентября, одновременно с выборами губернатора региона. Всего в регионе 8 сентября финишировало 62 избирательных компании.
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