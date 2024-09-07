07 сентября 2024

В горсобрании Трехгорного будет 22 выдвиженца «Единой России»

© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы в регионе шли на протяжении двух дней
Выборы в регионе шли на протяжении двух дней Фото:

На выборах в горсобрание закрытого города Трехгорный (Челябинская область) выдвиженцы «Единой России» одержали победу в подавляющем большинстве округов. Об этом URA.RU сообщил источник в партийных кругах.

«На выборах в собрание депутатов Трехгорного в 22 из 25 избирательных округов одержали победу представители „Единой России“. Таким образом, абсолютное большинство в новом созыве составят единороссы», — сообщил источник.

Выборы в горсобрание проходили 7 и 8 сентября, одновременно с выборами губернатора региона. Всего в регионе 8 сентября финишировало 62 избирательных компании.

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На выборах в горсобрание закрытого города Трехгорный (Челябинская область) выдвиженцы «Единой России» одержали победу в подавляющем большинстве округов. Об этом URA.RU сообщил источник в партийных кругах. «На выборах в собрание депутатов Трехгорного в 22 из 25 избирательных округов одержали победу представители „Единой России“. Таким образом, абсолютное большинство в новом созыве составят единороссы», — сообщил источник. Выборы в горсобрание проходили 7 и 8 сентября, одновременно с выборами губернатора региона. Всего в регионе 8 сентября финишировало 62 избирательных компании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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