Челябинцы проведут еще пять лет с губернатором Текслером

Выборы в Челябинской области закончились победой действующего главы региона

08 сентября 2024 в 23:34 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер уверенно входит в свой второй губернаторский срок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы губернатора Челябинской области — 2024 Обе знаковые избирательные кампании в Челябинской области завершены. Жители региона проголосовали за губернатора. Жители областного центра — за депутатов городской думы. Чего ждать в ближайшее время челябинцам от победителя выборов, получившего более 83% голосов (по предварительным данным ЦИК на момент публикации) и идущего на второй срок Алексея Текслера — разбиралось URA.RU. Обнуление слухов, повторение срока Новость по теме Новый руководитель правительства Запорожья Гехт попрощалась с челябинцами Слухи о том, что Текслер если не сам стремится покинуть регион и вернуться в Москву, муссируются буквально с момента его назначения врио губернатора. Удивительно, что до конца они не заглохли даже после того, как Текслер публично — и первым из всех претендентов — заявил о намерении участвовать в выборах. Теперь этот вопрос закрыт уже в силу того, что начатые им проекты не могут быть завершены оперативно и требуют его непосредственного участия. «Очевидно, что стоящие перед Текслером сейчас задачи вытекают из той аргументации и тезисов, с которыми он пошел на второй срок. Запущены были серьезнейшие проекты с участием федерального центра: метротрам, межуниверситетский кампус мирового уровня — их необходимо продолжить. Необходимо также будет решать и другие задачи, стоящие перед регионом: помощь участникам СВО и членам их семей, поддержка новых территорий РФ и собственно спецоперации», — поделился своим мнением с URA.RU политолог Александр Мельников. Перестановки после инаугурации По информации URA.RU, штаб Текслера и он сам были настолько уверены в победе, что заранее определились с датой инаугурации. Назначив ее на 20 сентября. Ожидается, что после торжественной церемонии глава региона коротко огласит задачи, которые предстоит решать в последующие пять лет после переизбрания. А уже 21 сентября правительство Челябинской области уйдет в отставку. Его руководители продолжат работать в статусе и. о. до того момента, когда Текслер предложит им (а кому-то и не предложит) новый контракт. Правительство по-новому Уже понятно, что структура правительства изменится. Пока ее контуры держат в секрете. Единственное, о чем можно говорить с уверенностью, у Текслера будет два первых заместителя. Одна из ставок освободилась после того, как куратор региональной соцсферы Ирина Гехт заняла пост главы правительства Запорожской области. «Мы уже видим, сколь серьезные кадровые решения на уровне правительства региона и муниципалитетов приняты в этом году. После выборов перестановки продолжатся, и на стыке 2024—2025 годов обновленная и, думаю, омоложенная перед вторым сроком команда Текслера будет сформирована», — считает политолог. Рокировка в Совете Федерации Новость по теме Губернатор Текслер включил мэра Челябинска Котову в сенаторскую тройку Перед выборами 2019 года сенаторская тройка Текслера включала челябинского депутата Госдумы от «Справедливой России» Валерия Гартунга, регионального омбудсмена Маргариту Павлову и спикера заксобрания области Владимира Мякуша. Фаворитом тогда изначально считалась Павлова, которая и получила пост в верхней палате парламента. Баллотируясь в 2024 году, Текслер назвал новую тройку: мэра Челябинска Наталью Котову, мэра Магнитогорска Бердникова и главу Октябрьского района Молчана. Соответственно, сейчас произойдет замена Павловой (которой подбирают должность в областных структурах) на Котову. Что повлечет за собой переформатирование власти в столице региона. Перемены в Челябинске и ниже «В мэрии следует ожидать если не зачистку, то полный аудит и оценку соответствия руководителей занимаемым должностям. Прежде всего в сферах коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства. Я бы не исключил, что предшествовать этому будут экспертные встречи и консультации по данным направлениям. Масштаб перестановок и перераспределения функционала будет зависеть от того, кто возглавит администрацию областного центра. И хорошо, если этот процесс успеют завершить к ноябрю», — предсказывает политолог Андрей Лавров. Также продолжится реформа и уровнем ниже: формирование муниципальных округов путем объединения мелких, бюджетно не обеспеченных и зачастую враждующих городов, районов и поселений. Как это уже произошло в Коркино, Пласте, Нязепетровске и Сатке. «Тренд на укрупнение муниципалитетов, безусловно, будет продолжен. Объединение упрощает принятие решений и более четко концентрирует ответственность чиновников. К тому же, помимо области, такой подход поддерживают и сами муниципалитеты, и их население», — резюмировал его коллега Мельников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Обе знаковые избирательные кампании в Челябинской области завершены. Жители региона проголосовали за губернатора. Жители областного центра — за депутатов городской думы. Чего ждать в ближайшее время челябинцам от победителя выборов, получившего более 83% голосов (по предварительным данным ЦИК на момент публикации) и идущего на второй срок Алексея Текслера — разбиралось URA.RU. Обнуление слухов, повторение срока Слухи о том, что Текслер если не сам стремится покинуть регион и вернуться в Москву, муссируются буквально с момента его назначения врио губернатора. Удивительно, что до конца они не заглохли даже после того, как Текслер публично — и первым из всех претендентов — заявил о намерении участвовать в выборах. Теперь этот вопрос закрыт уже в силу того, что начатые им проекты не могут быть завершены оперативно и требуют его непосредственного участия. «Очевидно, что стоящие перед Текслером сейчас задачи вытекают из той аргументации и тезисов, с которыми он пошел на второй срок. Запущены были серьезнейшие проекты с участием федерального центра: метротрам, межуниверситетский кампус мирового уровня — их необходимо продолжить. Необходимо также будет решать и другие задачи, стоящие перед регионом: помощь участникам СВО и членам их семей, поддержка новых территорий РФ и собственно спецоперации», — поделился своим мнением с URA.RU политолог Александр Мельников. Перестановки после инаугурации По информации URA.RU, штаб Текслера и он сам были настолько уверены в победе, что заранее определились с датой инаугурации. Назначив ее на 20 сентября. Ожидается, что после торжественной церемонии глава региона коротко огласит задачи, которые предстоит решать в последующие пять лет после переизбрания. А уже 21 сентября правительство Челябинской области уйдет в отставку. Его руководители продолжат работать в статусе и. о. до того момента, когда Текслер предложит им (а кому-то и не предложит) новый контракт. Правительство по-новому Уже понятно, что структура правительства изменится. Пока ее контуры держат в секрете. Единственное, о чем можно говорить с уверенностью, у Текслера будет два первых заместителя. Одна из ставок освободилась после того, как куратор региональной соцсферы Ирина Гехт заняла пост главы правительства Запорожской области. «Мы уже видим, сколь серьезные кадровые решения на уровне правительства региона и муниципалитетов приняты в этом году. После выборов перестановки продолжатся, и на стыке 2024—2025 годов обновленная и, думаю, омоложенная перед вторым сроком команда Текслера будет сформирована», — считает политолог. Рокировка в Совете Федерации Перед выборами 2019 года сенаторская тройка Текслера включала челябинского депутата Госдумы от «Справедливой России» Валерия Гартунга, регионального омбудсмена Маргариту Павлову и спикера заксобрания области Владимира Мякуша. Фаворитом тогда изначально считалась Павлова, которая и получила пост в верхней палате парламента. Баллотируясь в 2024 году, Текслер назвал новую тройку: мэра Челябинска Наталью Котову, мэра Магнитогорска Бердникова и главу Октябрьского района Молчана. Соответственно, сейчас произойдет замена Павловой (которой подбирают должность в областных структурах) на Котову. Что повлечет за собой переформатирование власти в столице региона. Перемены в Челябинске и ниже «В мэрии следует ожидать если не зачистку, то полный аудит и оценку соответствия руководителей занимаемым должностям. Прежде всего в сферах коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства. Я бы не исключил, что предшествовать этому будут экспертные встречи и консультации по данным направлениям. Масштаб перестановок и перераспределения функционала будет зависеть от того, кто возглавит администрацию областного центра. И хорошо, если этот процесс успеют завершить к ноябрю», — предсказывает политолог Андрей Лавров. Также продолжится реформа и уровнем ниже: формирование муниципальных округов путем объединения мелких, бюджетно не обеспеченных и зачастую враждующих городов, районов и поселений. Как это уже произошло в Коркино, Пласте, Нязепетровске и Сатке. «Тренд на укрупнение муниципалитетов, безусловно, будет продолжен. Объединение упрощает принятие решений и более четко концентрирует ответственность чиновников. К тому же, помимо области, такой подход поддерживают и сами муниципалитеты, и их население», — резюмировал его коллега Мельников.