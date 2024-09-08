08 сентября 2024

Дубровин поздравил «Единую Россию» с победой на выборах в Братске

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание избирательной комиссии. Курган, выборы, топ, голосование, избиратели, урна голосования
Выборы мэра Братска стали одними из самых конкурентных в России (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Выборы в России 6—8 сентября 2024 года

Мэр Братского района Иркутской области Александр Дубровин поздравил «Единую Россию» с победой по выборах в Братске. Об этом он заявил в telegram-канале.

«Подводя итоги выборов в Братске, хочу поздравить „Единую Россию“ с чистой победой. „Единая Россия“ победила как на выборах мэра, так и на выборах депутатов», — написал Дубровин в своем telegram-канале. Он заявил, что гордится победой своих коллег по партии. Также он поблагодарил жителей Братска за поддержку.

Согласно данным первых экзит-полов в Братске на выборах мэра города побеждает Александр Дубровин. Он набрал 69,60% голосов избирателей. Его соперник действующий глава города Сергей Серебренников получил 23,23%. Данные предоставил руководитель предвыборного штаба Дубровина Михаил Пальчик. В сентябре 2020 года Дубровин при поддержке абсолютного большинства жителей был избран мэром Братского района.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мэр Братского района Иркутской области Александр Дубровин поздравил «Единую Россию» с победой по выборах в Братске. Об этом он заявил в telegram-канале. «Подводя итоги выборов в Братске, хочу поздравить „Единую Россию“ с чистой победой. „Единая Россия“ победила как на выборах мэра, так и на выборах депутатов», — написал Дубровин в своем telegram-канале. Он заявил, что гордится победой своих коллег по партии. Также он поблагодарил жителей Братска за поддержку. Согласно данным первых экзит-полов в Братске на выборах мэра города побеждает Александр Дубровин. Он набрал 69,60% голосов избирателей. Его соперник действующий глава города Сергей Серебренников получил 23,23%. Данные предоставил руководитель предвыборного штаба Дубровина Михаил Пальчик. В сентябре 2020 года Дубровин при поддержке абсолютного большинства жителей был избран мэром Братского района.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...