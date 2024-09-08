Дубровин поздравил «Единую Россию» с победой на выборах в Братске

09 сентября 2024 в 00:00 Размер текста - 17 +

Выборы мэра Братска стали одними из самых конкурентных в России (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы в России 6—8 сентября 2024 года Мэр Братского района Иркутской области Александр Дубровин поздравил «Единую Россию» с победой по выборах в Братске. Об этом он заявил в telegram-канале. «Подводя итоги выборов в Братске, хочу поздравить „Единую Россию“ с чистой победой. „Единая Россия“ победила как на выборах мэра, так и на выборах депутатов», — написал Дубровин в своем telegram-канале. Он заявил, что гордится победой своих коллег по партии. Также он поблагодарил жителей Братска за поддержку. Согласно данным первых экзит-полов в Братске на выборах мэра города побеждает Александр Дубровин. Он набрал 69,60% голосов избирателей. Его соперник действующий глава города Сергей Серебренников получил 23,23%. Данные предоставил руководитель предвыборного штаба Дубровина Михаил Пальчик. В сентябре 2020 года Дубровин при поддержке абсолютного большинства жителей был избран мэром Братского района. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэр Братского района Иркутской области Александр Дубровин поздравил «Единую Россию» с победой по выборах в Братске. Об этом он заявил в telegram-канале. «Подводя итоги выборов в Братске, хочу поздравить „Единую Россию“ с чистой победой. „Единая Россия“ победила как на выборах мэра, так и на выборах депутатов», — написал Дубровин в своем telegram-канале. Он заявил, что гордится победой своих коллег по партии. Также он поблагодарил жителей Братска за поддержку. Согласно данным первых экзит-полов в Братске на выборах мэра города побеждает Александр Дубровин. Он набрал 69,60% голосов избирателей. Его соперник действующий глава города Сергей Серебренников получил 23,23%. Данные предоставил руководитель предвыборного штаба Дубровина Михаил Пальчик. В сентябре 2020 года Дубровин при поддержке абсолютного большинства жителей был избран мэром Братского района.