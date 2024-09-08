Текслер обновил представительные органы новых челябинских муниципалитетов

В Саткинском, Пластовском и Нязепетровском округах Челябинской области состоялись досрочные выборы собраний депутатов. Абсолютное большинство в собраниях депутатов новообразованных округов получила партия «Единая Россия».
«В Саткинском округе единороссы выиграли в 19 из 21 избирательного округа. В Нязепетровском округе взяли 14 из 15 округов. В Пластовском — из 19 мандатов 14 взяла ЕР, по остальным участкам подсчет еще ведется», — сообщил источник.
Почему проводятся досрочные выборы?
Выборы депутатов всех трех районов должны были проводиться в 2025 году. Однако в этом году районы были преобразованы в округа. По этой причине депутаты сложили полномочия на год раньше и теперь избраны новые составы собраний депутатов теперь уже не районов, а округов.
Инициатором преобразования районов в округа стал губернатор Алексей Текслер. В 2022 году процесс преобразования в округ завершился Коркинском районе. Появление единого округа вместо нескольких внутрирайонных муниципалитетов позволило прекратить их противостояние и избавило округ от лишней бюрократической волокиты. Теперь округами стали еще три района.
Чем округ отличается от района?
Округ — это единый муниципалитет, который подчиняется руководству округа. В нем нет советов сельских и городских поселений, отсутствуют должности глав сел и городов. Руководство селами и городами осуществляется назначенными руководителями, которые становятся сотрудниками администрации округа. Так, в Пластовском округе упразднили сам район, Борисовский, Демаринский, Кочкарский и Степнинский сельсоветы, а также город Пласт. В результате появился единый Пластовский муниципальный округ. В Нязепетровском районе помимо самого района упразднили Нязепетровское городское поселение, а также Шемахинское, Гривенское, Кургинское и Ункурдинское сельские поселения. Вместо них появился Нязепетровский округ с центром в Нязепетровске.
Процесс преобразования дает экономию сил, средств и времени, поскольку больше нет необходимости содержать городские и сельские советы и не нужно ждать, когда они примут решения на своих уровнях. Кроме того, снимается бывшая в прошлом актуальной для некоторых муниципалитетов проблема противостояния властей района и райцентра.
«Вопрос преобразования районов назрел очень давно. С одной стороны, это общефедеральная тенденция, с другой стороны, мы прекрасно понимаем, что во всех этих муниципальных образованиях сложились свои, пусть небольшие, местные элиты, которые хотят сохранить власть и препятствуют этому процессу. Очевидно, что такое дробление нерационально прежде всего с экономико-хозяйственной точки зрения, с точки зрения обеспечения жизнедеятельности населения. Проблему пытались решить давно, но напарывались на сопротивление этих местечковых элит. Боролись с этим начиная со времен Михаила Юревича. Перебороть получилось только у губернатора Алексея Текслера. Судя по тому, как прошел процесс объединения, он встретил поддержку населения и, разумеется, вышестоящих структур. Это очередной успех команды губернатора. Учитывая общефедеральный тренд на продолжение этого процесса, я допускаю, что процесс преобразования районов в округа будет продолжен, однако ответ на вопрос, какие именно районы станут округами в будущем, требует тщательного социально-экономического анализа», — заявил URA.RU политолог Андрей Лавров.
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