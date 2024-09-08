08 сентября 2024

Прогноз URA.RU о результатах самых скандальных выборов-2024 сбылся

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URA.RU предсказало победу Дубровина на выборах
URA.RU предсказало победу Дубровина на выборах Фото:

Самым необычным результатом выборов-2024 стала разгромная победа самовыдвиженца Александра Дубровина над единороссом Сергеем Серебренниковым за кресло мэра Братска. Последний правил городом почти 19 лет. URA.RU заранее предсказало победу Дубровина, побывав в Братске и увидев предвыборную кампанию кандидата.

Хоть Дубровин — сам член ЕР, в своей кампании он опирался на голоса протестного электората, который устал от прежнего мэра. Эта стратегия и принесла победу самовыдвиженцу, считает руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин.

«Исторически Иркутская область, и особенно Братск и Ангарск — это территории, где выборы традиционно проходят достаточно конфликтно. Но тем не менее, если результат на выборах зафиксирован корректно, в последствии это никак не мешает эффективно работать, управлять муниципалитетом, выстраивать отношения с действующей властью», — считает эксперт.

Выдвинуть от ЕР Сергея Серебренникова — было решением губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, — утверждают источники агентства в регионе. Константин Костин полагает, что последствия этого решения буду зависеть от того, как удастся выстроить отношения с новым мэром.

«Нужно смотреть, как будет развиваться поствыборная ситуация, потому что у любого решения, тем более политического, есть как плюсы, так и минусы. В этом смысле рано говорить о скандальности и негативных последствиях», — комментирует агентству руководитель ФОРГО.

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Самым необычным результатом выборов-2024 стала разгромная победа самовыдвиженца Александра Дубровина над единороссом Сергеем Серебренниковым за кресло мэра Братска. Последний правил городом почти 19 лет. URA.RU заранее предсказало победу Дубровина, побывав в Братске и увидев предвыборную кампанию кандидата. Хоть Дубровин — сам член ЕР, в своей кампании он опирался на голоса протестного электората, который устал от прежнего мэра. Эта стратегия и принесла победу самовыдвиженцу, считает руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин. «Исторически Иркутская область, и особенно Братск и Ангарск — это территории, где выборы традиционно проходят достаточно конфликтно. Но тем не менее, если результат на выборах зафиксирован корректно, в последствии это никак не мешает эффективно работать, управлять муниципалитетом, выстраивать отношения с действующей властью», — считает эксперт. Выдвинуть от ЕР Сергея Серебренникова — было решением губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, — утверждают источники агентства в регионе. Константин Костин полагает, что последствия этого решения буду зависеть от того, как удастся выстроить отношения с новым мэром. «Нужно смотреть, как будет развиваться поствыборная ситуация, потому что у любого решения, тем более политического, есть как плюсы, так и минусы. В этом смысле рано говорить о скандальности и негативных последствиях», — комментирует агентству руководитель ФОРГО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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