ХМАО покинул десятку лидеров по ситуации на рынке труда

ХМАО выбыл из первой десятки лидеров по ситуации на рынке труда. Рейтинговый балл региона изменился менее, чем на 0,5, однако это повлияло на позицию округа.
«В целом в первой десятке по составу произошло лишь одно изменение… — ее покинул Ханты-Мансийский автономный округ-Югра… Снижение было крайне незначительным (менее чем на 0,5 балла)» — выяснили РИА Новости.
Снижение произошло из-за того, что большее количество югорчан стало заниматься вредными или опасными для здоровья профессиям. Для составления рейтинга были проанализированы восемь показателей, включающие в себя уровень оплаты труда, занятость, условия труда, а также емкость рынка труда.
Больше всего нехватка кадров ощущается на Чукотке, в Ивановской, Владимирской областях, Еврейском автономном округе и в Курганской области. Особый дефицит сотрудников замечен в сфере розничной торговли, автомобильном бизнесе, медицине, а также рабочего и обслуживающего персонала.
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