08 сентября 2024

ХМАО покинул десятку лидеров по ситуации на рынке труда

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейтинговый балл ХМАО изменился менее, чем на 0,5
Рейтинговый балл ХМАО изменился менее, чем на 0,5 Фото:

ХМАО выбыл из первой десятки лидеров по ситуации на рынке труда. Рейтинговый балл региона изменился менее, чем на 0,5, однако это повлияло на позицию округа.

«В целом в первой десятке по составу произошло лишь одно изменение… — ее покинул Ханты-Мансийский автономный округ-Югра… Снижение было крайне незначительным (менее чем на 0,5 балла)» — выяснили РИА Новости.

Снижение произошло из-за того, что большее количество югорчан стало заниматься вредными или опасными для здоровья профессиям. Для составления рейтинга были проанализированы восемь показателей, включающие в себя уровень оплаты труда, занятость, условия труда, а также емкость рынка труда.

Больше всего нехватка кадров ощущается на Чукотке, в Ивановской, Владимирской областях, Еврейском автономном округе и в Курганской области. Особый дефицит сотрудников замечен в сфере розничной торговли, автомобильном бизнесе, медицине, а также рабочего и обслуживающего персонала.

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ХМАО выбыл из первой десятки лидеров по ситуации на рынке труда. Рейтинговый балл региона изменился менее, чем на 0,5, однако это повлияло на позицию округа. «В целом в первой десятке по составу произошло лишь одно изменение… — ее покинул Ханты-Мансийский автономный округ-Югра… Снижение было крайне незначительным (менее чем на 0,5 балла)» — выяснили РИА Новости. Снижение произошло из-за того, что большее количество югорчан стало заниматься вредными или опасными для здоровья профессиям. Для составления рейтинга были проанализированы восемь показателей, включающие в себя уровень оплаты труда, занятость, условия труда, а также емкость рынка труда. Больше всего нехватка кадров ощущается на Чукотке, в Ивановской, Владимирской областях, Еврейском автономном округе и в Курганской области. Особый дефицит сотрудников замечен в сфере розничной торговли, автомобильном бизнесе, медицине, а также рабочего и обслуживающего персонала.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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