Какие регионы в большей степени страдают от дефицита кадров

HeadHunter: в РФ возникла острая нехватка рабочего персонала

09 апреля 2024 в 07:07 Размер текста - 17 +

До 2035 года дефицит кадров в РФ не исчерпает себя, сказала Наталья Данина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Больше всего нехватка кадров ощущается на Чукотке, в Ивановской, Владимирской областях, Еврейском автономном округе и в Курганской области. Особый дефицит сотрудников замечен в сфере розничной торговли, автомобильном бизнесе, медицине, а также рабочего и обслуживающего персонала. Об этом в беседе с URA.RU рассказала главный эксперт по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности компании по поиску сотрудников hh.ru (HeadHunter) Наталья Данина. «Сложнее всего найти нужных кандидатов работодателям из Центрального (без Москвы), Уральского и Дальневосточного ФО, чуть больше выбор у компаний из Москвы и Санкт-Петербурга. Чем крупнее регион — тем меньше ощущается нехватка кадров, но в этом случае у работодателей появляются другие проблемы: огромная конкуренция за одних и тех же людей на рынке труда, поиск подходящих кандидатов среди всей массы и другие», — сказала Наталья Данина. Устранить дисбаланс возможно только при введении единых систем оплаты труда для работников здравоохранения, образования, культуры, социального обслуживания, отметила URA.RU член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «Это планируется по поручению президента выполнить к 2027 году. Однако это только бюджетники, а следовательно, реальный сектор экономики по-прежнему будет зависим от социальной политики регионов», — объяснила депутат. По ее словам, с мерами борьбы с дефицитом кадров в России затянули. «Этим нужно было заниматься еще десятилетия назад. Регион приглашает инвесторов. Как только подписывается инвестпроект, начинается подготовка специалистов под него через вузы и сузы. Выделяются целевые бюджетные места. Государство готово давать на это деньги. Также цель — повышение производительности труда: автоматизация производства и бизнеса. Без трудовой миграции мы не сможем обойтись в полной мере, вопрос качества кадров здесь тоже весьма актуален», — добавила парламентарий. По данным hh.ru, сегодня основную долю вакансий на рынке труда, как и прежде, составляют следующие сферы: продажи, обслуживание клиентов (22% от всех вакансий в марте 2024 года), рабочий персонал (21%), производство и сервисное обслуживание (15), строительство и недвижимость (14%), транспорт, логистика, перевозки (13%) и розничная торговля (11%). В большинстве этих профессиональных групп сильнее всего ощутим и дефицит кадров, поскольку спрос на специалистов в разы превышает предложения. «В среднем на одну активную вакансию в России по итогам марта 2024 года приходилось 3,7 активного резюме. Этот показатель — hh.индекс — основан на данных hh.ru. Если он опускается ниже четырех пунктов, можно смело признавать дефицит кадров. При этом важно понимать: обозначенный показатель — „средняя температура по больнице“, то есть он отражает ситуацию в стране в целом. По данным за март 2024 года, в России было открыто на 32% больше вакансий, тем в том же месяце 2023 года. Людей на рынке труда до 2035 года не станет значимо больше — с этим фактом HR и бизнес свыкались весь 2023 год. Несмотря на это, экономические реалии из-за „черных лебедей“ — непрогнозируемых событий — еще могут измениться, но пока выглядит так, что конкуренция за соискателей не уменьшится», — объяснила Наталья Данина. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина в беседе с URA.RU подчеркнула, что уже президентом поставлена задача подготовить к 2030 году 2,5 миллиона профессиональных кадров. «Будет запущен новый национальный проект „Кадры“ по нескольким основным направлениям, начиная с профориентации, сразу после начальной школы. Это поможет сделать правильный выбор будущей профессии. Здесь важно добиться того, чтобы после получения высшего или средне-специального образования молодые люди шли работать по специальности в ту отрасль, которая в них нуждается. Другое направление — повышение производительности труда. Например, переход от ручного к роботизированному, чтобы освободить трудовые ресурсы, которые потом можно будет перераспределить», — продолжила депутат. «Нельзя отказываться от привлечения трудовых мигрантов, только эту сферу надо хорошо отрегулировать. Уже сейчас Министерство труда предлагает внедрить специальную систему по набору трудовых мигрантов и их отправку на конкретное предприятие. Это те направления, по которым до 2030 года мы будем работать», — заявила она. В России не хватает 4000 судей. Это негативно сказывается на общей нагрузке, сообщил председатель Совета судей Виктор Момотов. Президент России Владимир Путин предугадал кадровый дефицит в стране и начал реагировать соответствующе, отметил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, восхитившись действиями лидера РФ. На ежегодном отчете в Госдуме премьер-министр РФ Михаил Мишустин подчеркнул, что в РФ пересмотрены подходы к обучению в колледжах, чтобы получаемые знания максимально соответствовали запросам рынка труда. В регионах действует свыше 200 центров, которые выпускают специалистов для более 20 приоритетных отраслей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Больше всего нехватка кадров ощущается на Чукотке, в Ивановской, Владимирской областях, Еврейском автономном округе и в Курганской области. Особый дефицит сотрудников замечен в сфере розничной торговли, автомобильном бизнесе, медицине, а также рабочего и обслуживающего персонала. Об этом в беседе с URA.RU рассказала главный эксперт по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности компании по поиску сотрудников hh.ru (HeadHunter) Наталья Данина. «Сложнее всего найти нужных кандидатов работодателям из Центрального (без Москвы), Уральского и Дальневосточного ФО, чуть больше выбор у компаний из Москвы и Санкт-Петербурга. Чем крупнее регион — тем меньше ощущается нехватка кадров, но в этом случае у работодателей появляются другие проблемы: огромная конкуренция за одних и тех же людей на рынке труда, поиск подходящих кандидатов среди всей массы и другие», — сказала Наталья Данина. Устранить дисбаланс возможно только при введении единых систем оплаты труда для работников здравоохранения, образования, культуры, социального обслуживания, отметила URA.RU член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «Это планируется по поручению президента выполнить к 2027 году. Однако это только бюджетники, а следовательно, реальный сектор экономики по-прежнему будет зависим от социальной политики регионов», — объяснила депутат. По данным hh.ru, сегодня основную долю вакансий на рынке труда, как и прежде, составляют следующие сферы: продажи, обслуживание клиентов (22% от всех вакансий в марте 2024 года), рабочий персонал (21%), производство и сервисное обслуживание (15), строительство и недвижимость (14%), транспорт, логистика, перевозки (13%) и розничная торговля (11%). В большинстве этих профессиональных групп сильнее всего ощутим и дефицит кадров, поскольку спрос на специалистов в разы превышает предложения. «В среднем на одну активную вакансию в России по итогам марта 2024 года приходилось 3,7 активного резюме. Этот показатель — hh.индекс — основан на данных hh.ru. Если он опускается ниже четырех пунктов, можно смело признавать дефицит кадров. При этом важно понимать: обозначенный показатель — „средняя температура по больнице“, то есть он отражает ситуацию в стране в целом. По данным за март 2024 года, в России было открыто на 32% больше вакансий, тем в том же месяце 2023 года. Людей на рынке труда до 2035 года не станет значимо больше — с этим фактом HR и бизнес свыкались весь 2023 год. Несмотря на это, экономические реалии из-за „черных лебедей“ — непрогнозируемых событий — еще могут измениться, но пока выглядит так, что конкуренция за соискателей не уменьшится», — объяснила Наталья Данина. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина в беседе с URA.RU подчеркнула, что уже президентом поставлена задача подготовить к 2030 году 2,5 миллиона профессиональных кадров. «Будет запущен новый национальный проект „Кадры“ по нескольким основным направлениям, начиная с профориентации, сразу после начальной школы. Это поможет сделать правильный выбор будущей профессии. Здесь важно добиться того, чтобы после получения высшего или средне-специального образования молодые люди шли работать по специальности в ту отрасль, которая в них нуждается. Другое направление — повышение производительности труда. Например, переход от ручного к роботизированному, чтобы освободить трудовые ресурсы, которые потом можно будет перераспределить», — продолжила депутат. В России не хватает 4000 судей. Это негативно сказывается на общей нагрузке, сообщил председатель Совета судей Виктор Момотов. Президент России Владимир Путин предугадал кадровый дефицит в стране и начал реагировать соответствующе, отметил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, восхитившись действиями лидера РФ. На ежегодном отчете в Госдуме премьер-министр РФ Михаил Мишустин подчеркнул, что в РФ пересмотрены подходы к обучению в колледжах, чтобы получаемые знания максимально соответствовали запросам рынка труда. В регионах действует свыше 200 центров, которые выпускают специалистов для более 20 приоритетных отраслей.