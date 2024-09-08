На реке Тобол горожанин наловил щук
Житель Кургана наловил целую кучу щук прямо в городской черте. Об этом рыбак рассказал в соцсети.
«Поймал 11 щук на реке Тобол в городе. Приманка — твистер с двумя хвостами и на вращалку немного», — говорится в сообщении рыбака, опубликованном в группе «Рыбалка в Кургане 45 Rus» в соцсети «ВКонтакте». К посту прикреплено фото улова.
Ранее житель Курганской области поймал щуку весом 5,8 кг у села Нижнетобольного в Белозерском округе. Он подчеркнул, что эта рыба стала его личным рекордом.
Крупные щуки водятся в реке Тобол в черте города
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