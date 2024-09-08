Белоруссия усилила охрану и оборону госграницы на юге

Белоруссия усилила охрану госграницы на юге страны. Об этом заявил госсекретарь Совбеза Александр Вольфович.
«Для адекватного реагирования на складывающуюся обстановку <…> нами усилена охрана и оборона государственной границы на юге Беларуси», — передает слова Вольфовича журнал «Национальная оборона». Он уточни, что речь идет о развертывании дополнительных соединений и воинских частей ВС и других войск.
Ситуация на границе Беларуси и Украины в последние недели тревожная. Сообщалось о сбитых беспилотниках на территории страны. Вольфович заявлял, что у границы с Беларусью появились военные группировки Украины.
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