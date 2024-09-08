08 сентября 2024

Белоруссия усилила охрану и оборону госграницы на юге

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Российско-казахстанская граница. Курган, пропускной пункт, кпп, граница, пограничная зона, пограничники, досмотр автомобиля, граница казахстана
Речь идет о границе на юге Белоруссии Фото:

Белоруссия усилила охрану госграницы на юге страны. Об этом заявил госсекретарь Совбеза Александр Вольфович.

«Для адекватного реагирования на складывающуюся обстановку <…> нами усилена охрана и оборона государственной границы на юге Беларуси», — передает слова Вольфовича журнал «Национальная оборона». Он уточни, что речь идет о развертывании дополнительных соединений и воинских частей ВС и других войск.

Ситуация на границе Беларуси и Украины в последние недели тревожная. Сообщалось о сбитых беспилотниках на территории страны. Вольфович заявлял, что у границы с Беларусью появились военные группировки Украины.

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Белоруссия усилила охрану госграницы на юге страны. Об этом заявил госсекретарь Совбеза Александр Вольфович. «Для адекватного реагирования на складывающуюся обстановку <…> нами усилена охрана и оборона государственной границы на юге Беларуси», — передает слова Вольфовича журнал «Национальная оборона». Он уточни, что речь идет о развертывании дополнительных соединений и воинских частей ВС и других войск. Ситуация на границе Беларуси и Украины в последние недели тревожная. Сообщалось о сбитых беспилотниках на территории страны. Вольфович заявлял, что у границы с Беларусью появились военные группировки Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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