Белоруссия усилила охрану и оборону госграницы на юге

09 сентября 2024 в 05:59 Размер текста - 17 +

Речь идет о границе на юге Белоруссии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Белоруссия усилила охрану госграницы на юге страны. Об этом заявил госсекретарь Совбеза Александр Вольфович. «Для адекватного реагирования на складывающуюся обстановку <…> нами усилена охрана и оборона государственной границы на юге Беларуси», — передает слова Вольфовича журнал «Национальная оборона». Он уточни, что речь идет о развертывании дополнительных соединений и воинских частей ВС и других войск. Ситуация на границе Беларуси и Украины в последние недели тревожная. Сообщалось о сбитых беспилотниках на территории страны. Вольфович заявлял, что у границы с Беларусью появились военные группировки Украины. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Белоруссия усилила охрану госграницы на юге страны. Об этом заявил госсекретарь Совбеза Александр Вольфович. «Для адекватного реагирования на складывающуюся обстановку <…> нами усилена охрана и оборона государственной границы на юге Беларуси», — передает слова Вольфовича журнал «Национальная оборона». Он уточни, что речь идет о развертывании дополнительных соединений и воинских частей ВС и других войск. Ситуация на границе Беларуси и Украины в последние недели тревожная. Сообщалось о сбитых беспилотниках на территории страны. Вольфович заявлял, что у границы с Беларусью появились военные группировки Украины.