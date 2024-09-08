Доказана причастность умершего в СИЗО фигуранта по делу о сухпайках для ВС РФ

09 сентября 2024 в 06:30 Размер текста - 17 +

Котельников просил назначить ему домашний арест вместо нахождения в СИЗО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Умерший в СИЗО бизнесмен Игорь Котельников был причастен к особо крупной растрате, связанной с сухпайками для нужд Вооруженных сил РФ (ВС РФ). Это подтвердили свидетели, говорится в решении суда. «Представленные суду документы свидетельствуют об <…> причастности Котельникова к совершению инкриминируемого ему преступления, что усматривается из показаний свидетелей <…> и иных материалов, представленных следователем», — сказано в документе, пишет ТАСС. Котельников, находясь на свободе, мог скрыться от следствия, отмечается в решении суда. Сам Котельников не был согласен с решением суда и просил назначить ему домашний арест. Фигурантами дела, которое расследуется по статье 160 УК РФ («Присвоение или растрата») также являются совладельцы Грязинского пищевого комбината. Все трое находятся под стражей. Экспертиза ранее запретила использовать сухпайки, которые фигурируют в уголовном деле о хищении имущества у Минобороны РФ. Индивидуальные рационы питания не соответствуют техусловиям и должны быть запрещены, говорится в документах. Об этом пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Умерший в СИЗО бизнесмен Игорь Котельников был причастен к особо крупной растрате, связанной с сухпайками для нужд Вооруженных сил РФ (ВС РФ). Это подтвердили свидетели, говорится в решении суда. «Представленные суду документы свидетельствуют об <…> причастности Котельникова к совершению инкриминируемого ему преступления, что усматривается из показаний свидетелей <…> и иных материалов, представленных следователем», — сказано в документе, пишет ТАСС. Котельников, находясь на свободе, мог скрыться от следствия, отмечается в решении суда. Сам Котельников не был согласен с решением суда и просил назначить ему домашний арест. Фигурантами дела, которое расследуется по статье 160 УК РФ («Присвоение или растрата») также являются совладельцы Грязинского пищевого комбината. Все трое находятся под стражей. Экспертиза ранее запретила использовать сухпайки, которые фигурируют в уголовном деле о хищении имущества у Минобороны РФ. Индивидуальные рационы питания не соответствуют техусловиям и должны быть запрещены, говорится в документах. Об этом пишет RT.