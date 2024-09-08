08 сентября 2024

Доказана причастность умершего в СИЗО фигуранта по делу о сухпайках для ВС РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Исправительная колония ИК2 на станции Просвет. Курган, сизо, ик2
Котельников просил назначить ему домашний арест вместо нахождения в СИЗО Фото:

Умерший в СИЗО бизнесмен Игорь Котельников был причастен к особо крупной растрате, связанной с сухпайками для нужд Вооруженных сил РФ (ВС РФ). Это подтвердили свидетели, говорится в решении суда.

«Представленные суду документы свидетельствуют об <…> причастности Котельникова к совершению инкриминируемого ему преступления, что усматривается из показаний свидетелей <…> и иных материалов, представленных следователем», — сказано в документе, пишет ТАСС. Котельников, находясь на свободе, мог скрыться от следствия, отмечается в решении суда.

Сам Котельников не был согласен с решением суда и просил назначить ему домашний арест. Фигурантами дела, которое расследуется по статье 160 УК РФ («Присвоение или растрата») также являются совладельцы Грязинского пищевого комбината. Все трое находятся под стражей.

Экспертиза ранее запретила использовать сухпайки, которые фигурируют в уголовном деле о хищении имущества у Минобороны РФ. Индивидуальные рационы питания не соответствуют техусловиям и должны быть запрещены, говорится в документах. Об этом пишет RT.

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Умерший в СИЗО бизнесмен Игорь Котельников был причастен к особо крупной растрате, связанной с сухпайками для нужд Вооруженных сил РФ (ВС РФ). Это подтвердили свидетели, говорится в решении суда. «Представленные суду документы свидетельствуют об <…> причастности Котельникова к совершению инкриминируемого ему преступления, что усматривается из показаний свидетелей <…> и иных материалов, представленных следователем», — сказано в документе, пишет ТАСС. Котельников, находясь на свободе, мог скрыться от следствия, отмечается в решении суда. Сам Котельников не был согласен с решением суда и просил назначить ему домашний арест. Фигурантами дела, которое расследуется по статье 160 УК РФ («Присвоение или растрата») также являются совладельцы Грязинского пищевого комбината. Все трое находятся под стражей. Экспертиза ранее запретила использовать сухпайки, которые фигурируют в уголовном деле о хищении имущества у Минобороны РФ. Индивидуальные рационы питания не соответствуют техусловиям и должны быть запрещены, говорится в документах. Об этом пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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