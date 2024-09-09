Бойцы ВСУ пришли в ужас перед штурмом Угледара и сдались в плен

Солдаты ВСУ чаще стали сдаваться в плен под Угледаром
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Двое украинских военных сдались в плен перед штурмом Угледара экипажами БМП-3 бригады морской пехоты. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Так как к нам начальство относится плохо, я решил сдаться в плен», — заявил один из сдавшихся в плен боевиков ВСУ в видео Минобороны, передает РЕН ТВ. Другой военный дал совет сослуживцам, чтобы те задумались о своем будущем, если хотят жить.
В Минобороны отметили, что бойцы ВСУ все чаще добровольно сдаются в плен под Угледаром. На данном направлении российская пехота продвигается круглосуточно.
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