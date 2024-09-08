ЕР получает 31 мандат из 37 в гордуму Челябинска

ЕР одержала победу во всех округах, кроме округа №2 и округа №5 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На выборах в гордуму Челябинска в 23 из 25 одномандатных округах победу одержали депутаты партии «Единая Россия». ЕР также получает 8 из 12 мандатов по спискам. Об этом URA. RU сообщили в партии.

«ЕР одержала победу во всех округах, кроме округа №2 и округа №5. Партия также получает 8 мандатов из 12 по спискам. „Справедливая Россия“, ЛДПР, КПРФ и „Новые люди“ получают по одному мандату», — сообщил источник.

На округе №2 выборы выиграла депутата от «Справедливой России» Анна Мадаминова. На округе №5 Александр Галкин, депутат также этой партии. Таким образом эсеры получили только 3 мандата из 37. Источники URA.RU сообщали, что Светлане Гореликовой, которая уступила в округе Мадаминовой, будет предложена работа в правительстве Челябинской области.

Выбор в гордуму Челябинска проходили одновременно с выборами губернатора региона. Голосование длилось два дня 7 и 8 сентября. На выборах губернатора победил действующий глава региона Алексей Текслер. По данным избиркома, за него проголосовали более 81% избирателей.