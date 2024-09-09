Осужденный за хищение земель Минобороны может выйти по УДО

Бывший военнослужащий Сергей Бородин может выйти по условно-досрочному освобождению уже в апреле 2025 года. Он был осужден за хищение земель Минобороны РФ на сумму более 940 миллионов рублей. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«Бородин должен будет пробыть в колонии полгода, после чего сможет воспользоваться УДО, а именно — в апреле 2025 года», — заявили его представители, их слова передает ТАСС. Его приговорили к трем годам и пяти месяцам лишения свободы в колонии общего режима, а также выписали штраф.
Сергей Бородин был арестован в июне 2022 года. В материалах дела указано, что в период с января 2008 года по ноябрь 2021 года он, будучи военнослужащим, в составе организованной группы совершал мошеннические действия в отношении должностных лиц Минобороны, а также представителей государственных и муниципальных органов. Бородин полностью признал свою вину и возместил причиненный ущерб, в связи с чем его дело было выделено в отдельное производство.
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