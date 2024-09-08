Пермское ТСЖ через суд требует от холдинга миллиардера отремонтировать дом

Арбитражный суд Пермского края рассмотрит иск ТСЖ «Уинская 15А» к холдингу принадлежащего миллиардеру Александру Репину «Сатурн-Р». Истец требует от ответчика провести ремонт в жилом доме и взыскать судебную неустойку в случае неисполнения решения суда, вынесенного в пользу заявителя.
«В суд поступил иск от ТСЖ „Уинская 15А“ к ответчику „СМУ №3 Сатурн-Р“ о возложении 30 дней с момента вступления решения в силу провести ремонт в жилом доме по адресу улица Уинская, 15А. В случае неисполнения взыскать судебную неустойку. Заявление принять к производству, назначить к рассмотрению на 2 октября 2024 года», — сообщается в определении суда. Копия имеется в распоряжении URA.RU.
По данным СБИС, ТСЖ «Уинская 15А» было создано в 2017 году. Сам многоквартирный дом был построен в 2016 году пермским холдингом «Сатурн-Р». Его совладельцем является бизнесмен Александр Репин, владеющий десятками фирм с общим оборотом на миллиарды рублей.
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Арбитражный суд Пермского края рассмотрит иск ТСЖ «Уинская 15А» к холдингу принадлежащего миллиардеру Александру Репину «Сатурн-Р». Истец требует от ответчика провести ремонт в жилом доме и взыскать судебную неустойку в случае неисполнения решения суда, вынесенного в пользу заявителя. «В суд поступил иск от ТСЖ „Уинская 15А“ к ответчику „СМУ №3 Сатурн-Р“ о возложении 30 дней с момента вступления решения в силу провести ремонт в жилом доме по адресу улица Уинская, 15А. В случае неисполнения взыскать судебную неустойку. Заявление принять к производству, назначить к рассмотрению на 2 октября 2024 года», — сообщается в определении суда. Копия имеется в распоряжении URA.RU. По данным СБИС, ТСЖ «Уинская 15А» было создано в 2017 году. Сам многоквартирный дом был построен в 2016 году пермским холдингом «Сатурн-Р». Его совладельцем является бизнесмен Александр Репин, владеющий десятками фирм с общим оборотом на миллиарды рублей.