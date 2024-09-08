Легендарный командир СВО стал депутатом думы ХМАО

Ветеран СВО стал депутатом думы ХМАО. На довыборах по избирательному округу № 2 (Югорск и Советский район) экс-командир именного батальона «Югра» Дмитрий Аксенов набрал большинство голосов. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте округа.
«Дмитрий Аксенов набрал 53,44% голосов, его ближайший соперник подполковник ВС Артем Аминов (КПРФ) — 16,1%. Остальные кандидаты не смогли преодолеть 10%-ный порог. Общественник Александр Курпитко (СРЗП) получил 8,5% голосов, экс-депутат Николай Тимченко (ЛДПР) — 7,4%, глава Ассоциации предпринимателей ХМАО Гулико Немазенко (»Партия пенсионеров») — 5,8%, журналист Максим Логачев (»Коммунисты России») — 5%», — поделился инсайдер.
На портале ГАС «Выборы» опубликованы предварительные результаты избирательной кампании. Они подтверждают информацию источника. За экс-комбата «Югры» Аксенова проголосовал 8286 человек, за коммуниста Аминова — 2496.
Мандат в окружной думе освободился после сложения полномочий депутатом Петром Созоновым, экс-главой «ГазпромТрансгазЮгорск». Парламентарий прогуливал заседания более 1,5 лет, а после аварии с погибшими на газопроводе он подал в отставку.
Ранее URA.RU писало, что политические партии устроили ажиотаж на довыборах по Югорскому избирательному округу. В них приняли участие шесть представителей разных политических партий, но ни один из самовыдвиженцев не зарегистрировался.
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