Telegraph: британцы не могут позволить себе жилье в Дубае из-за богатых россиян

Британские эмигранты не могут позволить себе недвижимость в Дубае из-за богатых россиян. Из-за роста цен им приходится искать альтернативу. Об этом сообщает издание The Telegraph.
«С 2022 года граждане России приобрели в Дубае недвижимость на сумму 6,3 миллиарда долларов в существующих и строящихся объектах», — пишет издание. По данным компании Knight Frank, которая специализируется на недвижимости, цены в Дубае выросли на 124 процента с 2020 года. По словам одного из экспертов в этой области в королевстве, повышение цен заставляет британских эмигрантов искать альтернативные варианты для проживания.
В статье отмечается, что рост покупок недвижимости за наличные со стороны россиян побуждает арендодателей также предлагать свои объекты только для сделок по наличному расчету. Такой тренд привел к формированию двухуровневой ценовой политики, где цены на объекты, продающиеся за наличные, существенно отличаются от цен для покупателей, использующих ипотеку. Кроме того, рост арендных ставок также побуждает многих жителей Дубая рассматривать возможность покупки, так как арендные цены стали сопоставимы с размерами ипотечных платежей Эти изменения происходят на фоне значительного увеличения интереса со стороны британских граждан, желающих переехать в Объединенные Арабские Эмираты из Великобритании.
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