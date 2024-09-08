08 сентября 2024

Сургутяне раскупили билеты на премьерные спектакли в драмтеатре

© Служба новостей «URA.RU»
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Премьерные спектакли в сургутском драмтеатр пройдут при полном аншлаге
Премьерные спектакли в сургутском драмтеатр пройдут при полном аншлаге Фото:

Жители Сургута (ХМАО) раскупили билеты на спектакли о любви «Онегин» и «Однажды в Verone», которыми откроется творческий сезон в городском музыкально-драматическом театре. Из-за капитального ремонта в здании театра постановки покажут на сцене сургутской филармонии, сообщили URA.RU в пресс-службе СМДТ.

«Впервые мы открываем сезон не в родных стенах — там, как известно, ожидается капремонт. Спектакли принимает одна из лучших сцен Югры — большой зал Сургутской филармонии», — передает пресс-служба слова директора СМДТ Светланы Астраханцевой.

Юбилейный творческий сезон в драмтеатре откроют спектаклями о любви. Билетов на постановки почти не осталось. «Для очередного творческого старта выбрали популярнейшие, но совершенно разные постановки минувших сезонов: драму „Онегин“ по бессмертному роману Александра Пушкина (режиссер Юлиана Лайкова) и музыкальный спектакль „Однажды в Verone“ (режиссер Александр Фокеев). Роднят эти спектакли любовь и музыка», — добавили в пресс-службе.

Ранее URA.RU сообщало о капитальном ремонте, который начался в здании сургутского драмтеатра в начале 2024 года. Предварительно, ремонт планируют закончить до 2025 года. Пока что спектакли показывают на сценах других городских площадок.

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Жители Сургута (ХМАО) раскупили билеты на спектакли о любви «Онегин» и «Однажды в Verone», которыми откроется творческий сезон в городском музыкально-драматическом театре. Из-за капитального ремонта в здании театра постановки покажут на сцене сургутской филармонии, сообщили URA.RU в пресс-службе СМДТ. «Впервые мы открываем сезон не в родных стенах — там, как известно, ожидается капремонт. Спектакли принимает одна из лучших сцен Югры — большой зал Сургутской филармонии», — передает пресс-служба слова директора СМДТ Светланы Астраханцевой. Юбилейный творческий сезон в драмтеатре откроют спектаклями о любви. Билетов на постановки почти не осталось. «Для очередного творческого старта выбрали популярнейшие, но совершенно разные постановки минувших сезонов: драму „Онегин“ по бессмертному роману Александра Пушкина (режиссер Юлиана Лайкова) и музыкальный спектакль „Однажды в Verone“ (режиссер Александр Фокеев). Роднят эти спектакли любовь и музыка», — добавили в пресс-службе. Ранее URA.RU сообщало о капитальном ремонте, который начался в здании сургутского драмтеатра в начале 2024 года. Предварительно, ремонт планируют закончить до 2025 года. Пока что спектакли показывают на сценах других городских площадок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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