Врачей городской поликлиники из Нижневартовска (ХМАО) будут судить за получение крупных взяток при оформлении справок для призывников. Следственное управление ХМАО сообщило, что расследование дела по двум участникам преступления завершено, материалы направили в суд.
«Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Нижневартовска, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьей о пособничестве в получении взяток. Ранее было завершено расследование дела в отношении еще одного пособника — женщины, также являющейся врачом городской поликлиники, обвиняемой в совершении аналогичных преступлений. Оба уголовных дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в суд», — указано в публикации окружного СК на официальном сайте.
Фигуранты уголовного дела, по материалам следствия, работали в городской поликлинике Нижневартовска и предоставляли в военкомат медицинские заключения. По информации от инсайдера URA.RU, речь идет о кардиологе Анатолии Федорове и гастроэнтерологе Наталье Борисовой. На основании предоставленных ими медицинских документов призывников признавали ограниченно годными или негодными к службе в армии. Также в деле замешаны председатель военно-врачебной комиссии военкомата, еще два пособника и два посредника в получении взяток. Расследование в отношении этих подозреваемых продолжается.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО начинаются судебные процессы по делу о взятках в военкомате Нижневартовска. В преступной схеме участвовали более 30 человек.
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