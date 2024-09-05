05 сентября 2024

В ХМАО начинаются судебные процессы по делу о взятках в военкомате. Инсайд

Кардиолог призывной комиссии Нижневартовска пойдет под суд за коррупцию
© Служба новостей «URA.RU»
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По делу о взятках в военкомате Нижневартовска проходят более участников ОПГ
По делу о взятках в военкомате Нижневартовска проходят более участников ОПГ Фото:

В ХМАО начинаются судебные процессы по делу о взятках в военкомате Нижневартовска. Источник URA.RU в силовых структурах сообщил, что первым будут судить врача призывной комиссии, которого подозревают в пособничестве.

«В отношении одного из врачей направлено дело в суд по 9 эпизодам взяток в крупном размере. Его подозревают в пособничестве», — сообщил информатор.

По данным инсайдеров URA.RU, речь идет о кардиологе Анатолии Федорове — одном из более чем 30 участников ОПГ, помогавшей призывникам откосить от службы. Кардиолог фигурирует в 9 коррупционных эпизодах.

По делу проходит глава призывной комиссии Сергей Царегородцев. Скандал также стоил должности военкому Нижневартовска Марсу Сафарову. «В ближайшее время стоит ожидать передачи в суд обвинительных заключений и по другим фигурантам», — сообщает инсайдер.

В пресс-службы силовых ведомств направлены запросы. Ответы ожидаются.

Ранее на пресс-конференции глава УМВД по ХМАО Сергей Ветохин заявлял, что одним военкоматом Нижневартовска дело не ограничилось, а расследование привело силовиков в окружной военный комиссариат. Адвокат главы призывной комиссии Царегородцева добился смены меры пресечения — из СИЗО медика перевели под домашний арест.

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В ХМАО начинаются судебные процессы по делу о взятках в военкомате Нижневартовска. Источник URA.RU в силовых структурах сообщил, что первым будут судить врача призывной комиссии, которого подозревают в пособничестве. «В отношении одного из врачей направлено дело в суд по 9 эпизодам взяток в крупном размере. Его подозревают в пособничестве», — сообщил информатор. По данным инсайдеров URA.RU, речь идет о кардиологе Анатолии Федорове — одном из более чем 30 участников ОПГ, помогавшей призывникам откосить от службы. Кардиолог фигурирует в 9 коррупционных эпизодах. По делу проходит глава призывной комиссии Сергей Царегородцев. Скандал также стоил должности военкому Нижневартовска Марсу Сафарову. «В ближайшее время стоит ожидать передачи в суд обвинительных заключений и по другим фигурантам», — сообщает инсайдер. В пресс-службы силовых ведомств направлены запросы. Ответы ожидаются. Ранее на пресс-конференции глава УМВД по ХМАО Сергей Ветохин заявлял, что одним военкоматом Нижневартовска дело не ограничилось, а расследование привело силовиков в окружной военный комиссариат. Адвокат главы призывной комиссии Царегородцева добился смены меры пресечения — из СИЗО медика перевели под домашний арест.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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