08 сентября 2024

Ставленники теневого мэра из ХМАО победили на довыборах в гордуму

Команда теневого главы Нефтеюганска Пыталева получила три мандата в гордуме
© Служба новостей «URA.RU»
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В думе Нефтеюганска не осталось депутатов, согласных выступать против теневого главы города
В думе Нефтеюганска не осталось депутатов, согласных выступать против теневого главы города Фото:
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Выборы в России 6—8 сентября 2024 года

Все кандидаты, аффилированные с теневым мэром Нефтеюганска — депутатом думы ХМАО Степаном Пыталевым — победили на довыборах в гордуму. Мандаты по трем избирательным округам получили бизнес-партнер его омской компании Виталий Росинский, помощница Наталья Терегулова и пиарщик Дмитрий Третьяков. Предварительные итоги выборов подвел окружной избирком.

«Предварительно, Третьяков набрал 61,3% голосов, Терегулова — 85,52%, Росинский — 68,07%. Третьяков выдвигался по избирательному округу №9, Терегулова — №15, а Росинский — №18», — указано в telegram-канале избирательной комиссии ХМАО.

По данным источников в политическом истеблишменте, городская дума теперь полностью подконтрольна Пыталеву. «В ней не осталось ни одного оппозиционного депутата. Это может осложнить переговоры по кандидатуре нового главы Нефтеюганска, избрание которого назначено на 4 октября», — сообщает инсайдер.

Ранее URA.RU писало, что команда Пыталева победила на ПГЕР. Источники агентства после праймериз «Единой России» предсказывали, что вся тройка кандидатов пройдет в городскую думу.

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Все кандидаты, аффилированные с теневым мэром Нефтеюганска — депутатом думы ХМАО Степаном Пыталевым — победили на довыборах в гордуму. Мандаты по трем избирательным округам получили бизнес-партнер его омской компании Виталий Росинский, помощница Наталья Терегулова и пиарщик Дмитрий Третьяков. Предварительные итоги выборов подвел окружной избирком. «Предварительно, Третьяков набрал 61,3% голосов, Терегулова — 85,52%, Росинский — 68,07%. Третьяков выдвигался по избирательному округу №9, Терегулова — №15, а Росинский — №18», — указано в telegram-канале избирательной комиссии ХМАО. По данным источников в политическом истеблишменте, городская дума теперь полностью подконтрольна Пыталеву. «В ней не осталось ни одного оппозиционного депутата. Это может осложнить переговоры по кандидатуре нового главы Нефтеюганска, избрание которого назначено на 4 октября», — сообщает инсайдер. Ранее URA.RU писало, что команда Пыталева победила на ПГЕР. Источники агентства после праймериз «Единой России» предсказывали, что вся тройка кандидатов пройдет в городскую думу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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