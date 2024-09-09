«Бабье лето» продлится в Челябинской области до конца недели

В Челябинской области предстоящая неделя с 9 по 15 сентября будет относительно теплой и сухой. Воздух днем прогреется до 25 градусов, ночные температуры местами опустятся до 3 градусов.
«Обширный малоподвижный антициклон занимает Уральский регион. В области его влияния сохраняется спокойная, теплая погода, преимущественно без осадков», — уточнили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.
Метеорологи отметили, что в регионе наступило «бабье лето» с прогревом воздуха до 17-22, а местами до 25 градусов. Ночью температуры будут держаться в пределах 8-13 градусов, в низинах — до 5 градусов и ниже.
Синоптики предупреждали о теплой и сухой погоде к середине сентября. По предварительным прогнозам, «бабье лето» продлится неделю.
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