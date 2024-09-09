«Бабье лето» продлится в Челябинской области до конца недели

В Челябинской области сохранится теплая и сухая погода
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Днем воздух будет прогреваться до 25 градусов Фото:

В Челябинской области предстоящая неделя с 9 по 15 сентября будет относительно теплой и сухой. Воздух днем прогреется до 25 градусов, ночные температуры местами опустятся до 3 градусов.

«Обширный малоподвижный антициклон занимает Уральский регион. В области его влияния сохраняется спокойная, теплая погода, преимущественно без осадков», — уточнили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

Метеорологи отметили, что в регионе наступило «бабье лето» с прогревом воздуха до 17-22, а местами до 25 градусов. Ночью температуры будут держаться в пределах 8-13 градусов, в низинах — до 5 градусов и ниже.

Синоптики предупреждали о теплой и сухой погоде к середине сентября. По предварительным прогнозам, «бабье лето» продлится неделю.

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В Челябинской области предстоящая неделя с 9 по 15 сентября будет относительно теплой и сухой. Воздух днем прогреется до 25 градусов, ночные температуры местами опустятся до 3 градусов. «Обширный малоподвижный антициклон занимает Уральский регион. В области его влияния сохраняется спокойная, теплая погода, преимущественно без осадков», — уточнили синоптики Челябинского гидрометеоцентра. Метеорологи отметили, что в регионе наступило «бабье лето» с прогревом воздуха до 17-22, а местами до 25 градусов. Ночью температуры будут держаться в пределах 8-13 градусов, в низинах — до 5 градусов и ниже. Синоптики предупреждали о теплой и сухой погоде к середине сентября. По предварительным прогнозам, «бабье лето» продлится неделю.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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