Пермский миллиардер купил строительную компанию в Екатеринбурге

Пермский миллиардер, владелец холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин выкупил екатеринбургскую компанию «Первый строительный центр». Бизнесмен стал обладателем 100% долей.
«Пермский бизнесмен Александр Репин выкупил 100% долей в ООО „Торговая компания ‚Первый строительный центр‘ (Екатеринбург). Сведения в ЕГРЮЛ были внесены 6 сентября“, — пишет „Коммерсант Прикамье“ со ссылкой на „Спарк-Интерфакс“.
Уточняется, что компанию продал генеральный директор «ПСЦ» Илья Михайлов. По данным сервиса Rusprofile, в 2023 году компания получила выручку в размере 1,6 млрд рублей, а чистая прибыль составила 146 млн рублей. На сайте «ПСЦ» сказано, что это интернет-магазин строительных материалов.
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