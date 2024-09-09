Пермский миллиардер купил строительную компанию в Екатеринбурге

Владелец пермского «Сатурн-Р» Репин приобрел строительную компанию Екатеринбурга
© Служба новостей «URA.RU»
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Репин стал владельцем «Первого строительного центра»
Репин стал владельцем «Первого строительного центра» Фото:

Пермский миллиардер, владелец холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин выкупил екатеринбургскую компанию «Первый строительный центр». Бизнесмен стал обладателем 100% долей.

«Пермский бизнесмен Александр Репин выкупил 100% долей в ООО „Торговая компания ‚Первый строительный центр‘ (Екатеринбург). Сведения в ЕГРЮЛ были внесены 6 сентября“, — пишет „Коммерсант Прикамье“ со ссылкой на „Спарк-Интерфакс“.

Уточняется, что компанию продал генеральный директор «ПСЦ» Илья Михайлов. По данным сервиса Rusprofile, в 2023 году компания получила выручку в размере 1,6 млрд рублей, а чистая прибыль составила 146 млн рублей. На сайте «ПСЦ» сказано, что это интернет-магазин строительных материалов.

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Пермский миллиардер, владелец холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин выкупил екатеринбургскую компанию «Первый строительный центр». Бизнесмен стал обладателем 100% долей. «Пермский бизнесмен Александр Репин выкупил 100% долей в ООО „Торговая компания ‚Первый строительный центр‘ (Екатеринбург). Сведения в ЕГРЮЛ были внесены 6 сентября“, — пишет „Коммерсант Прикамье“ со ссылкой на „Спарк-Интерфакс“. Уточняется, что компанию продал генеральный директор «ПСЦ» Илья Михайлов. По данным сервиса Rusprofile, в 2023 году компания получила выручку в размере 1,6 млрд рублей, а чистая прибыль составила 146 млн рублей. На сайте «ПСЦ» сказано, что это интернет-магазин строительных материалов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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