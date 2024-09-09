«Не жаловался на болячки»: перед смертью Герой России Родобольский месяц лежал в больнице

Перед смертью Герой России Игорь Родобольский месяц лежал в больнице

09 сентября 2024 в 15:13 Размер текста - 17 +

О подвигах Игоря Родобольского слагают легенды Фото: департамент информполитики Свердловской области Герой России Игорь Родобольский, которого называют самым титулованным военным России, перед смертью месяц лежал в больнице. Об этом URA.RU рассказали его друзья, для которых уход легендарного летчика из жизни стал тяжелым ударом. «Игорь Олегович скончался скоропостижно и очень неожиданно. Он в августе должен был быть в Чите на „Вахте Героев Отечества“ (героико-патриотический проект — прим.URA.RU), но не смог поехать, заболел. Пролежал в больнице месяц, в пятницу его уже готовили к выписке, но обнаружили одышку и оставили лечиться. И он за два дня сгорел, сердце. Страшная трагедия», — рассказал один из товарищей героя. Второй собеседник подтвердил информацию, что Родобольский почти месяц провел в больнице Екатеринбурга. «У нас не принято про болячки свои рассказывать, и он не рассказывал. Знаю, что отказывался госпитализироваться, несколько дней его друзья уговаривали. Потом увезли в 40-ю больницу, и он скончался. Работа летчика — это перегрузки, это нервы», — объяснил офицер запаса, участник афганских событий. Третий собеседник рассказал, что в последний раз общался с летчиком месяц назад, когда он уже попал в больницу. «Он был в авангарде патриотического воспитания. Как бы плохо себя не чувствовал, всегда выглядел идеально, подтянутый, элегантный, красивый», — сказал близкий ему человек. Игоря Родобольского не стало 8 сентября, ему было 64 года. Летчика-снайпера называют самым титулованным офицером России: такого количества боевых наград больше нет ни у кого. Имя офицера даже внесено Министерством обороны в Книгу рекордов Вооруженных Сил РФ. Ранее друзья и знакомые назвали полковника «ангелом, сходящем на вертолете с неба», а также рассказали, что чеченские боевики объявляли за голову Родобольского миллион долларов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Герой России Игорь Родобольский, которого называют самым титулованным военным России, перед смертью месяц лежал в больнице. Об этом URA.RU рассказали его друзья, для которых уход легендарного летчика из жизни стал тяжелым ударом. «Игорь Олегович скончался скоропостижно и очень неожиданно. Он в августе должен был быть в Чите на „Вахте Героев Отечества“ (героико-патриотический проект — прим.URA.RU), но не смог поехать, заболел. Пролежал в больнице месяц, в пятницу его уже готовили к выписке, но обнаружили одышку и оставили лечиться. И он за два дня сгорел, сердце. Страшная трагедия», — рассказал один из товарищей героя. Второй собеседник подтвердил информацию, что Родобольский почти месяц провел в больнице Екатеринбурга. «У нас не принято про болячки свои рассказывать, и он не рассказывал. Знаю, что отказывался госпитализироваться, несколько дней его друзья уговаривали. Потом увезли в 40-ю больницу, и он скончался. Работа летчика — это перегрузки, это нервы», — объяснил офицер запаса, участник афганских событий. Третий собеседник рассказал, что в последний раз общался с летчиком месяц назад, когда он уже попал в больницу. «Он был в авангарде патриотического воспитания. Как бы плохо себя не чувствовал, всегда выглядел идеально, подтянутый, элегантный, красивый», — сказал близкий ему человек. Игоря Родобольского не стало 8 сентября, ему было 64 года. Летчика-снайпера называют самым титулованным офицером России: такого количества боевых наград больше нет ни у кого. Имя офицера даже внесено Министерством обороны в Книгу рекордов Вооруженных Сил РФ. Ранее друзья и знакомые назвали полковника «ангелом, сходящем на вертолете с неба», а также рассказали, что чеченские боевики объявляли за голову Родобольского миллион долларов.