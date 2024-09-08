08 сентября 2024

Погибнут посевы и овощи: в Тюменскую область придут заморозки

В Тюменской области ночью с 10 по 13 сентября ожидаются заморозки до -5
© Служба новостей «URA.RU»
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Температура воздуха опустится до -5
Температура воздуха опустится до -5 Фото:

В ночные часы с 10 по 13 сентября в Тюменской области похолождает до -5. Такоц прогноз дает тюменский филиал Обь-Иртышского УГМС.

«На юге Тюменской области в ночные часы с 10 по 13 сентября местами ожидаются заморозки в приземном слое от ноля до -5 градусов. В связи с этим возможно повреждение (гибель) посевов на полях в овощеводческих хозяйствах и частных подворьях», — сообщают синоптики.

Непосредственно в Тюмени в эти дни ночью ожидается от шести до девяти градусов тепла. Днем температура воздуха достигнет 19-20 градусов.

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В ночные часы с 10 по 13 сентября в Тюменской области похолождает до -5. Такоц прогноз дает тюменский филиал Обь-Иртышского УГМС. «На юге Тюменской области в ночные часы с 10 по 13 сентября местами ожидаются заморозки в приземном слое от ноля до -5 градусов. В связи с этим возможно повреждение (гибель) посевов на полях в овощеводческих хозяйствах и частных подворьях», — сообщают синоптики. Непосредственно в Тюмени в эти дни ночью ожидается от шести до девяти градусов тепла. Днем температура воздуха достигнет 19-20 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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