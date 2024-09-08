Погибнут посевы и овощи: в Тюменскую область придут заморозки

Температура воздуха опустится до -5
В ночные часы с 10 по 13 сентября в Тюменской области похолождает до -5. Такоц прогноз дает тюменский филиал Обь-Иртышского УГМС.
«На юге Тюменской области в ночные часы с 10 по 13 сентября местами ожидаются заморозки в приземном слое от ноля до -5 градусов. В связи с этим возможно повреждение (гибель) посевов на полях в овощеводческих хозяйствах и частных подворьях», — сообщают синоптики.
Непосредственно в Тюмени в эти дни ночью ожидается от шести до девяти градусов тепла. Днем температура воздуха достигнет 19-20 градусов.
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