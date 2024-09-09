Минобр Украины выпустило учебник без Крыма на карте страны

Министерство образования и науки Украины выпустило в печать школьный учебник, в котором карта страны опубликована без республики Крым в составе. На это обратила внимание народный депутат София Федина. Она возмутилась действиями ведомства.
«Министерство пропустило учебник, в котором карта Украины без Крыма, — написала София Федина в своем telegram-канале. Она уточнила, что авторы учебника предлагают школьникам дорисовать «недостающую» часть, но такое решение кажется ей сомнительным.
Республика Крым вошла в состав России в 2014 году по результатам референдума. Тогда за присоединение к РФ проголосовало абсолютное большинство жителей полуострова. Украина считает это присоединение аннексией, а референдум — нелегитимным.
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