Минобр Украины выпустило учебник без Крыма на карте страны

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Крым. Новый Свет, Судак, Мыс Меганом, Ялта, Феодосия, Севастополь, крым, черное море, мыс меганом, гора крокодил
Полуострова не было на карте Украины Фото:

Министерство образования и науки Украины выпустило в печать школьный учебник, в котором карта страны опубликована без республики Крым в составе. На это обратила внимание народный депутат София Федина. Она возмутилась действиями ведомства.

«Министерство пропустило учебник, в котором карта Украины без Крыма, — написала София Федина в своем telegram-канале. Она уточнила, что авторы учебника предлагают школьникам дорисовать «недостающую» часть, но такое решение кажется ей сомнительным.

Республика Крым вошла в состав России в 2014 году по результатам референдума. Тогда за присоединение к РФ проголосовало абсолютное большинство жителей полуострова. Украина считает это присоединение аннексией, а референдум — нелегитимным.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Министерство образования и науки Украины выпустило в печать школьный учебник, в котором карта страны опубликована без республики Крым в составе. На это обратила внимание народный депутат София Федина. Она возмутилась действиями ведомства. «Министерство пропустило учебник, в котором карта Украины без Крыма, — написала София Федина в своем telegram-канале. Она уточнила, что авторы учебника предлагают школьникам дорисовать «недостающую» часть, но такое решение кажется ей сомнительным. Республика Крым вошла в состав России в 2014 году по результатам референдума. Тогда за присоединение к РФ проголосовало абсолютное большинство жителей полуострова. Украина считает это присоединение аннексией, а референдум — нелегитимным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...