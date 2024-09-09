Больше всех голосов на выборах в гордуму Челябинска набрал депутат Четвернин

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Алексей Четвернин набрал больше всех голосов среди кандидатов в гордуму Челябинска
Алексей Четвернин набрал больше всех голосов среди кандидатов в гордуму Челябинска Фото:

Спикер Металлургического райсовета Челябинска Алексей Четвернин на выборах 8 сентября набрал больше всех голосов среди кандидатов, избранных в гордуму. Об этом свидетельствует статистика облизбиркома.

«Председатель совета депутатов Металлургического района Алексей Четвернин набрал 13016 голосов, в том числе 596 через систему дистанционного электронного голосования. Ближайший преследователь Четвернина, действующий депутат городской думы от партии „Справедливая Россия“ Владимир Корнев набрал более чем в пять раз меньше голосов — 2510», — говорится в информации облизбиркома.

Первое место Четвернина объясняется не только высоким процентом голосов, отданных за него, но и высокой явкой. Она на округе № 14 с учетом ДЭГ составила 58,8 %, что значительно выше средней явки по региону, составившей 48,96% избирателей.

Выборы в гордуму Челябинска состоялись 7 и 8 сентября параллельно с выборами губернатора региона. На 23 из 25 одномандатных округах в Челябинске победили представители партии «Единая Россия».

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Спикер Металлургического райсовета Челябинска Алексей Четвернин на выборах 8 сентября набрал больше всех голосов среди кандидатов, избранных в гордуму. Об этом свидетельствует статистика облизбиркома. «Председатель совета депутатов Металлургического района Алексей Четвернин набрал 13016 голосов, в том числе 596 через систему дистанционного электронного голосования. Ближайший преследователь Четвернина, действующий депутат городской думы от партии „Справедливая Россия“ Владимир Корнев набрал более чем в пять раз меньше голосов — 2510», — говорится в информации облизбиркома. Первое место Четвернина объясняется не только высоким процентом голосов, отданных за него, но и высокой явкой. Она на округе № 14 с учетом ДЭГ составила 58,8 %, что значительно выше средней явки по региону, составившей 48,96% избирателей. Выборы в гордуму Челябинска состоялись 7 и 8 сентября параллельно с выборами губернатора региона. На 23 из 25 одномандатных округах в Челябинске победили представители партии «Единая Россия».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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