Больше всех голосов на выборах в гордуму Челябинска набрал депутат Четвернин

Спикер Металлургического райсовета Челябинска Алексей Четвернин на выборах 8 сентября набрал больше всех голосов среди кандидатов, избранных в гордуму. Об этом свидетельствует статистика облизбиркома.
«Председатель совета депутатов Металлургического района Алексей Четвернин набрал 13016 голосов, в том числе 596 через систему дистанционного электронного голосования. Ближайший преследователь Четвернина, действующий депутат городской думы от партии „Справедливая Россия“ Владимир Корнев набрал более чем в пять раз меньше голосов — 2510», — говорится в информации облизбиркома.
Первое место Четвернина объясняется не только высоким процентом голосов, отданных за него, но и высокой явкой. Она на округе № 14 с учетом ДЭГ составила 58,8 %, что значительно выше средней явки по региону, составившей 48,96% избирателей.
Выборы в гордуму Челябинска состоялись 7 и 8 сентября параллельно с выборами губернатора региона. На 23 из 25 одномандатных округах в Челябинске победили представители партии «Единая Россия».
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