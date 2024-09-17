«Космические деньги»: мэр Екатеринбурга пойдет к миллиардерам за катком, как в Москве

В Екатеринбурге каток на площади 1905 года оплатят меценаты

18 сентября 2024 в 12:54 Размер текста - 17 +

Ледовый городок перенесут в другое место Фото: Анна Майорова © URA.RU Новогодний каток на площади 1905 года в Екатеринбурге будет таким дорогим, что мэру Алексею Орлову не обойтись без поддержки знакомых миллиардеров. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к горадминистрации. О желании Орлова превратить площадь в каток стало известно в августе, на днях он показал первые рендеры, их — как и весь проект — готовит команда парка Маяковского (на его территории есть популярный каток «Северное сияние»). По словам собеседника агентства, Орлова на каток в центре уговаривали несколько лет — и подчиненные, и знакомые предприниматели. «Ставили в пример Москву — катки возле ГУМа (там занимается [глава компании Bosco di Ciliegi Михаил] Куснирович) и на ВДНХ», — передал собеседник. Так выглядит каток на Красной площади, который Орлову ставили в пример Фото: Михаил Синицын/ТАСС В окружении Орлова были и противники этой идеи — в частности, бывший вице-мэр по соцполитике Екатерина Сибирцева, которая указывала на дороговизну проекта. Когда мэра все же убедили, он поехал на переговоры с подрядчиками, которые работают с Куснировичем и администрацией ВДНХ. «Стало понятно, что это какие-то космические деньги. С москвичами обсудили технологию, а реализовывать решили сами — ресурсами ЦПКиО [им. Маяковского]. В ближайшее время Орлов также обсудит варианты финансирования с меценатами», — анонсировал инсайдер. Площадку обещают сделать уютной и светлой — для этого каток украсят тысячами огней и километрами гирлянд, в центре поставят елку, а вокруг размесят почти 200 хвойных деревьев. Также станут доступны 3300 кв. м кристального льда, просторный павильон с прокатом 650 новых коньков, фудкорт, мастер-классы по катанию и выступления фигуристов, новогодняя программа. За музыкальное сопровождение ответят группы и диджеи в медиарубке. Вход будет по билетам, но предусмотрены бесплатные дни для посещения. Что касается ледового городка, то он впервые покинет привычное место и переедет в Исторический сквер. Как уточнял Марков, в этого году в нем будет меньше архитектурных сооружений, резных больших дворцов и замков, а больше горок. Первый рендер катка Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новогодний каток на площади 1905 года в Екатеринбурге будет таким дорогим, что мэру Алексею Орлову не обойтись без поддержки знакомых миллиардеров. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к горадминистрации. О желании Орлова превратить площадь в каток стало известно в августе, на днях он показал первые рендеры, их — как и весь проект — готовит команда парка Маяковского (на его территории есть популярный каток «Северное сияние»). По словам собеседника агентства, Орлова на каток в центре уговаривали несколько лет — и подчиненные, и знакомые предприниматели. «Ставили в пример Москву — катки возле ГУМа (там занимается [глава компании Bosco di Ciliegi Михаил] Куснирович) и на ВДНХ», — передал собеседник. В окружении Орлова были и противники этой идеи — в частности, бывший вице-мэр по соцполитике Екатерина Сибирцева, которая указывала на дороговизну проекта. Когда мэра все же убедили, он поехал на переговоры с подрядчиками, которые работают с Куснировичем и администрацией ВДНХ. «Стало понятно, что это какие-то космические деньги. С москвичами обсудили технологию, а реализовывать решили сами — ресурсами ЦПКиО [им. Маяковского]. В ближайшее время Орлов также обсудит варианты финансирования с меценатами», — анонсировал инсайдер. Площадку обещают сделать уютной и светлой — для этого каток украсят тысячами огней и километрами гирлянд, в центре поставят елку, а вокруг размесят почти 200 хвойных деревьев. Также станут доступны 3300 кв. м кристального льда, просторный павильон с прокатом 650 новых коньков, фудкорт, мастер-классы по катанию и выступления фигуристов, новогодняя программа. За музыкальное сопровождение ответят группы и диджеи в медиарубке. Вход будет по билетам, но предусмотрены бесплатные дни для посещения. Что касается ледового городка, то он впервые покинет привычное место и переедет в Исторический сквер. Как уточнял Марков, в этого году в нем будет меньше архитектурных сооружений, резных больших дворцов и замков, а больше горок.