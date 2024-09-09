Путин присвоил звание Героя России космонавту Борисову

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Российской Федерации космонавту-испытателю Константину Борисову. Глава государства подписал соответствующий указ.
«Присвоить звание Героя Российской Федерации Борисову Константину Сергеевичу — космонавту-испытателю отряда космонавтов федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина», — написано в указе. В документе отметили, что звание присвоено за мужество и героизм, который Борисов проявил во время длительного полета в космос.
Помимо этого, Путин также присвоил Борисову звание летчика-космонавта России. «Присвоить звание „Летчик-космонавт Российской Федерации“», — гласит указ.
В августе ракета «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур. На борту она несла грузовой корабль «Прогресс МС-28», который отправили на Международную космическую станцию.
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