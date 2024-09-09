Путин присвоил звание Героя России космонавту Борисову

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Павильон "Космос" ВДНХ. Москва, космонавт, скафандр, астронавт, космонавтика, космонавт, аэронавтика, полет в космос
Космонавт Борисов получил звание Героя России Фото:

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Российской Федерации космонавту-испытателю Константину Борисову. Глава государства подписал соответствующий указ.

«Присвоить звание Героя Российской Федерации Борисову Константину Сергеевичу — космонавту-испытателю отряда космонавтов федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина», — написано в указе. В документе отметили, что звание присвоено за мужество и героизм, который Борисов проявил во время длительного полета в космос.

Помимо этого, Путин также присвоил Борисову звание летчика-космонавта России. «Присвоить звание „Летчик-космонавт Российской Федерации“», — гласит указ.

В августе ракета «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур. На борту она несла грузовой корабль «Прогресс МС-28», который отправили на Международную космическую станцию.

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Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Российской Федерации космонавту-испытателю Константину Борисову. Глава государства подписал соответствующий указ. «Присвоить звание Героя Российской Федерации Борисову Константину Сергеевичу — космонавту-испытателю отряда космонавтов федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина», — написано в указе. В документе отметили, что звание присвоено за мужество и героизм, который Борисов проявил во время длительного полета в космос. Помимо этого, Путин также присвоил Борисову звание летчика-космонавта России. «Присвоить звание „Летчик-космонавт Российской Федерации“», — гласит указ. В августе ракета «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур. На борту она несла грузовой корабль «Прогресс МС-28», который отправили на Международную космическую станцию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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