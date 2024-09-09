Бизнесмен засудил экс-силовиков из окружения главы Екатеринбурга

«Уралстроймонтаж» выиграл суд у мэрии Екатеринбурга из-за здания на Малышева
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Заседание коллегии с Алексеем Орловым в городской администрации. Екатеринбург, казанцев андрей
Управзданиями мэрии курирует Андрей Казанцев (на фото), в конфликте с Николаевым он участвовал Фото:

Суд встал на сторону компании «Уралстроймонтаж» — крупного получателя госзаказов — в споре с администрацией Екатеринбурга. Об этом URA.RU рассказал владелец предприятия Василий Николаев. Его слова подтверждаются данными из картотеки дел Арбитражного суда.

«Наш иск удовлетворили полностью», — поделился Николаев. Резолютивная часть на сайте суда пока не опубликована.

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Спор между «Уралстроймонтажом» и управзданиями мэрии разгорелся из-за ремонта кровли здания по адресу ул. Малышева, 31А. Поскольку фактический объем работ превысил проектный, поменялись сроки исполнения контракта и его итоговая стоимость. Николаев требовал доплатить ему 689 тысяч рублей. Но урегулировать вопрос с руководством управзданиями и курирующим его начальником управделами мэрии Андреем Казанцевым Николаеву не удалось. Он даже утверждал, что ему намекали на взятку. В суд он обратился в августе 2023-го. Сумма иска составила 812 тысяч рублей.

Вскоре уволили начальника управзданиями Александра Соснова. Информированный источник агентства говорит, что конфликт с Николаевым был одной из причин.

И иск достался в наследство новому руководителю — Алексею Парилову, бывшему сотруднику ФСБ. Его, по слухам, продвинул Казанцев — экс-полицейский.

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Суд встал на сторону компании «Уралстроймонтаж» — крупного получателя госзаказов — в споре с администрацией Екатеринбурга. Об этом URA.RU рассказал владелец предприятия Василий Николаев. Его слова подтверждаются данными из картотеки дел Арбитражного суда. «Наш иск удовлетворили полностью», — поделился Николаев. Резолютивная часть на сайте суда пока не опубликована. Спор между «Уралстроймонтажом» и управзданиями мэрии разгорелся из-за ремонта кровли здания по адресу ул. Малышева, 31А. Поскольку фактический объем работ превысил проектный, поменялись сроки исполнения контракта и его итоговая стоимость. Николаев требовал доплатить ему 689 тысяч рублей. Но урегулировать вопрос с руководством управзданиями и курирующим его начальником управделами мэрии Андреем Казанцевым Николаеву не удалось. Он даже утверждал, что ему намекали на взятку. В суд он обратился в августе 2023-го. Сумма иска составила 812 тысяч рублей. Вскоре уволили начальника управзданиями Александра Соснова. Информированный источник агентства говорит, что конфликт с Николаевым был одной из причин. И иск достался в наследство новому руководителю — Алексею Парилову, бывшему сотруднику ФСБ. Его, по слухам, продвинул Казанцев — экс-полицейский.
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© Служба новостей «URA.RU»
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