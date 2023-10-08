Завхоза мэрии Екатеринбурга хотят отправить на полиграф

Подрядчик на ремонте в центре города: «Мне намекали, что я должен занести»

09 октября 2023 в 07:01 Размер текста - 17 +

Бизнесмен готов пройти испытание полиграфом и сам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Крупный подрядчик мэрии Екатеринбурга судится с властями — из-за ремонта административного здания в центре города. Как рассказал URA.RU владелец компании «Уралстроймонтаж» Василий Николаев, МКУ «Управление зданиями» недоплатило ему порядка 700 тысяч рублей, а директор — Александр Соснов — якобы был предвзят. И в частном разговоре, как посчитал, Николаев, озвучил намек. Свои слова бизнесмен готов подтвердить на детекторе лжи — и попросит провести через него Соснова. Согласно открытым источникам, «Уралстроймонтаж» с 2021 года регулярно получает контракты на ремонты государственных и муниципальных сооружений. Среди его заказчиков — МКУ «Управление заказчика по капитальному ремонту» (13 контрактов на сумму 169 млн рублей), «Титановая долина» (один контракт на 36 млн), Екатеринбургская школа-интернат №8 (контракт на 16 млн), областная больница (контракт на 11 млн) и администрация Железнодорожного района (контракт на 937 тысяч). В здании на Малышева располагаются несколько муниципальных структур Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Подряд на ремонт кровли здания по ул. Малышева, 31А «Уралстроймонтаж» получил в августе 2022-го. Работы должны были завершиться к 9 декабря. Но сроки сдвинулись. «Фактический размер крыши превысил проектный. К тому же в процессе работ выявились, например, сети спецсвязи — действия с ними надо было согласовывать, это тоже заняло время», — объяснил Николаев. В декабре 2022-го по согласованию с мэром Алексеем Орловым (его постановление есть на сайте госзакупок) срок контракта продлили до 15 марта 2023-го. По словам Николаева, стоимость работ увеличилась на 689 тысяч рублей. Но дополнительно «Уралстроймонтажу», как утверждает бизнесмен, выплатили только 44 тысячи. Чтобы получить остальную сумму, необходимо было еще два допсоглашения с заказчиком. Фактическая площадь работ превысила проектную, говорит Николаев Фото предоставлено Василием Николаевым «После Нового года у меня с Сосновым состоялся разговор. Контекст был такой: „Я выбил у Орлова продление сроков, вы про меня не забывайте. Сейчас ведь будут допсоглашения у вас…“ То есть мне намекали, что для решения своего вопроса я должен занести», — сказал корреспонденту Николаев. Также Николаев отметил, что для тех самых двух допсоглашений все было готово — уполномоченные структуры согласовали акты и сметы, а главный инженер «Управзданиями» Михайленко заверил, что «выпишет деньги». Но вскоре Михайленко уволился, а новый инженер Галдин якобы дал понять, что об этих договоренностях ничего не знает. А Соснов официальные письма от «Уралстроймонтажа» оставлял без ответа. Статья по теме Прокуроры подводят к отставкам в мэрии Екатеринбурга Работы на объекте, по словам Николаева, завершились в марте, но приняли их фактически в июле. И за просрочку начислили пени в размере 77,6 тысячи рублей (информация также отражена на портале госзакупок). МКУ, которое возглавляет Соснов, подчиняется управлению делами мэрии. Им руководит Андрей Казанцев из команды Орлова. Как раз его (Казанцева) протеже и называют Соснова. С Сосновым Николаев, как утверждает сам он, общался не только один на один, но и в кабинете у Казанцева. «Когда я при Казанцеве вспомнил тот самый разговор — с, как мне показалось, намеком на взятку — Соснов заявил, что подаст на меня в суд. Я говорю: без проблем, только имейте в виду, что я подготовлю встречное заявление и попрошу пройти полиграф», — рассказал Николаев. Исход разбирательства может привести к кадровым перестановкам Фото: Александр Кулаковский © URA.RU «При нашем последнем общении с Казанцевым тот сказал, что пусть разбирается суд. И если будет установлено, что я прав, последуют кадровые выводы», — добавил владелец «Уралстроймонтажа». В августе 2023-го предприятие обратилось с иском в арбитражный суд — на 812 тысяч рублей. Оно пытается не только получить 689 тысяч, но и оспорить штраф за просрочку. Заседание назначено на 11 октября. Несколько дней назад юристы МКУ «Управление зданиями» предложили «Уралстроймонтажу» заключить мировое соглашение. Это подтверждается записями разговоров Николаева с сотрудниками МКУ. «Но мы пойдем до конца. Дело не в деньгах — эти 700 тысяч погоды не делают. Это дело принципа. Люди должны нести ответственность», — заявил Николаев. URA.RU обратилось за комментарием к Соснову. «То, что вы излагаете, возмутительно», — отреагировал чиновник на вопрос, склонял ли он Николаева к неформальным коммерческим отношениям. И обещал подробно изложить свою позицию. Однако затем перестал выходить на связь. Вопросы корреспондента в мессенджере Соснов проигнорировал. Не ответил на них и Казанцев. Запрос также направлен в пресс-службу мэрии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Крупный подрядчик мэрии Екатеринбурга судится с властями — из-за ремонта административного здания в центре города. Как рассказал URA.RU владелец компании «Уралстроймонтаж» Василий Николаев, МКУ «Управление зданиями» недоплатило ему порядка 700 тысяч рублей, а директор — Александр Соснов — якобы был предвзят. И в частном разговоре, как посчитал, Николаев, озвучил намек. Свои слова бизнесмен готов подтвердить на детекторе лжи — и попросит провести через него Соснова. Согласно открытым источникам, «Уралстроймонтаж» с 2021 года регулярно получает контракты на ремонты государственных и муниципальных сооружений. Среди его заказчиков — МКУ «Управление заказчика по капитальному ремонту» (13 контрактов на сумму 169 млн рублей), «Титановая долина» (один контракт на 36 млн), Екатеринбургская школа-интернат №8 (контракт на 16 млн), областная больница (контракт на 11 млн) и администрация Железнодорожного района (контракт на 937 тысяч). Подряд на ремонт кровли здания по ул. Малышева, 31А «Уралстроймонтаж» получил в августе 2022-го. Работы должны были завершиться к 9 декабря. Но сроки сдвинулись. «Фактический размер крыши превысил проектный. К тому же в процессе работ выявились, например, сети спецсвязи — действия с ними надо было согласовывать, это тоже заняло время», — объяснил Николаев. В декабре 2022-го по согласованию с мэром Алексеем Орловым (его постановление есть на сайте госзакупок) срок контракта продлили до 15 марта 2023-го. По словам Николаева, стоимость работ увеличилась на 689 тысяч рублей. Но дополнительно «Уралстроймонтажу», как утверждает бизнесмен, выплатили только 44 тысячи. Чтобы получить остальную сумму, необходимо было еще два допсоглашения с заказчиком. «После Нового года у меня с Сосновым состоялся разговор. Контекст был такой: „Я выбил у Орлова продление сроков, вы про меня не забывайте. Сейчас ведь будут допсоглашения у вас…“ То есть мне намекали, что для решения своего вопроса я должен занести», — сказал корреспонденту Николаев. Также Николаев отметил, что для тех самых двух допсоглашений все было готово — уполномоченные структуры согласовали акты и сметы, а главный инженер «Управзданиями» Михайленко заверил, что «выпишет деньги». Но вскоре Михайленко уволился, а новый инженер Галдин якобы дал понять, что об этих договоренностях ничего не знает. А Соснов официальные письма от «Уралстроймонтажа» оставлял без ответа. Работы на объекте, по словам Николаева, завершились в марте, но приняли их фактически в июле. И за просрочку начислили пени в размере 77,6 тысячи рублей (информация также отражена на портале госзакупок). МКУ, которое возглавляет Соснов, подчиняется управлению делами мэрии. Им руководит Андрей Казанцев из команды Орлова. Как раз его (Казанцева) протеже и называют Соснова. С Сосновым Николаев, как утверждает сам он, общался не только один на один, но и в кабинете у Казанцева. «Когда я при Казанцеве вспомнил тот самый разговор — с, как мне показалось, намеком на взятку — Соснов заявил, что подаст на меня в суд. Я говорю: без проблем, только имейте в виду, что я подготовлю встречное заявление и попрошу пройти полиграф», — рассказал Николаев. «При нашем последнем общении с Казанцевым тот сказал, что пусть разбирается суд. И если будет установлено, что я прав, последуют кадровые выводы», — добавил владелец «Уралстроймонтажа». В августе 2023-го предприятие обратилось с иском в арбитражный суд — на 812 тысяч рублей. Оно пытается не только получить 689 тысяч, но и оспорить штраф за просрочку. Заседание назначено на 11 октября. Несколько дней назад юристы МКУ «Управление зданиями» предложили «Уралстроймонтажу» заключить мировое соглашение. Это подтверждается записями разговоров Николаева с сотрудниками МКУ. «Но мы пойдем до конца. Дело не в деньгах — эти 700 тысяч погоды не делают. Это дело принципа. Люди должны нести ответственность», — заявил Николаев. URA.RU обратилось за комментарием к Соснову. «То, что вы излагаете, возмутительно», — отреагировал чиновник на вопрос, склонял ли он Николаева к неформальным коммерческим отношениям. И обещал подробно изложить свою позицию. Однако затем перестал выходить на связь. Вопросы корреспондента в мессенджере Соснов проигнорировал. Не ответил на них и Казанцев. Запрос также направлен в пресс-службу мэрии.