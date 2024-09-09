Рождаемость в России рухнула до времен дефолта 1998 года

09 сентября 2024 в 15:32 Размер текста - 17 +

Рождаемость в России снизилась до исторического минимума, который был в 1999 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В 2024 году в России зафиксирован исторический минимум рождаемости, который последний раз был в 1999 году после дефолта. За полгода в стране появилось на 16,6 тысяч детей меньше, чем в этот же период прошлого года. «Рождаемость в России рухнула до исторического минимума. По данным Росстата, в первую половину 2024 года в России появилось на свет всего 599,6 тысяч детей — на 16,6 тысяч меньше, чем годом ранее», — пишет telegram-канал «Прямой Эфир. Новости». Кроме того, в июне рождаемость в России рухнула еще на 6% до 98,6 тысяч детей, что стало рекордно низким показателем. Раньше число новорожденных не опускалось ниже 100 тысяч. При этом в стране также фиксируется рост естественной убыли населения. В первую половину 2024 года она увеличилась на 49 тысяч в сравнении в аналогичным периодов в 2023 году и составила 321,5 тысяч человек. Ранее Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина выступила с предложением провести в России «специальную демографическую операцию». По ее мнению, демографическая политика в стране должна быть детально структурирована, пишет RT. Она добавила, что начать проведение этой «спецоперации» стоит с молодых семей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В 2024 году в России зафиксирован исторический минимум рождаемости, который последний раз был в 1999 году после дефолта. За полгода в стране появилось на 16,6 тысяч детей меньше, чем в этот же период прошлого года. «Рождаемость в России рухнула до исторического минимума. По данным Росстата, в первую половину 2024 года в России появилось на свет всего 599,6 тысяч детей — на 16,6 тысяч меньше, чем годом ранее», — пишет telegram-канал «Прямой Эфир. Новости». Кроме того, в июне рождаемость в России рухнула еще на 6% до 98,6 тысяч детей, что стало рекордно низким показателем. Раньше число новорожденных не опускалось ниже 100 тысяч. При этом в стране также фиксируется рост естественной убыли населения. В первую половину 2024 года она увеличилась на 49 тысяч в сравнении в аналогичным периодов в 2023 году и составила 321,5 тысяч человек. Ранее Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина выступила с предложением провести в России «специальную демографическую операцию». По ее мнению, демографическая политика в стране должна быть детально структурирована, пишет RT. Она добавила, что начать проведение этой «спецоперации» стоит с молодых семей.