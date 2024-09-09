Челябинский суд признал незаконными штрафы мэрии за неубранный снег

Арбитражный суд Челябинской области отказался взыскивать с компании «Электрострой» 81 миллион рублей штрафов, выставленные компании мэрией Челябинска за неубранный в январе снег. Это следует из картотеки суда.
«Первоначальный иск удовлетворить частично. Встречный иск удовлетворить частично. Признать незаконными начисленные Комитетом дорожного хозяйства города Челябинска штрафы обществу с ограниченной ответственностью „Электрострой“, — говорится в постановлении суда.
При этом часть исковых требований суд удовлетворил. Однако взыскал с компании не 81 миллион, а около 8,5 миллиона рублей. Штрафы были выставлены Комитетом дорожного хозяйства мэрии Челябинска за несвоевременную уборку улиц в Центральном районе Челябинска в январе текущего года. «Электрострой»»» оспорил сумму штрафов и неустойки в суде.
Иски мэрии также были поданы к компаниям «Союз автодор» из Иваново и московской фирме «Ойкумена». Общая сумма превысила 200 млн рублей. Эти компании также выставили встречные претензии. Ранее URA.RU направляло запросы в эти компании с просьбой прокомментировать претензии мэрии. Ответы на запросы не поступили.
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