Челябинский суд признал незаконными штрафы мэрии за неубранный снег

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Минувшая зима стала одной самых обильных на снегопады за всю историю наблюдений
Минувшая зима стала одной самых обильных на снегопады за всю историю наблюдений Фото:

Арбитражный суд Челябинской области отказался взыскивать с компании «Электрострой» 81 миллион рублей штрафов, выставленные компании мэрией Челябинска за неубранный в январе снег. Это следует из картотеки суда.

«Первоначальный иск удовлетворить частично. Встречный иск удовлетворить частично. Признать незаконными начисленные Комитетом дорожного хозяйства города Челябинска штрафы обществу с ограниченной ответственностью „Электрострой“, — говорится в постановлении суда.

При этом часть исковых требований суд удовлетворил. Однако взыскал с компании не 81 миллион, а около 8,5 миллиона рублей. Штрафы были выставлены Комитетом дорожного хозяйства мэрии Челябинска за несвоевременную уборку улиц в Центральном районе Челябинска в январе текущего года. «Электрострой»»» оспорил сумму штрафов и неустойки в суде.

Иски мэрии также были поданы к компаниям «Союз автодор» из Иваново и московской фирме «Ойкумена». Общая сумма превысила 200 млн рублей. Эти компании также выставили встречные претензии. Ранее URA.RU направляло запросы в эти компании с просьбой прокомментировать претензии мэрии. Ответы на запросы не поступили.

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Арбитражный суд Челябинской области отказался взыскивать с компании «Электрострой» 81 миллион рублей штрафов, выставленные компании мэрией Челябинска за неубранный в январе снег. Это следует из картотеки суда. «Первоначальный иск удовлетворить частично. Встречный иск удовлетворить частично. Признать незаконными начисленные Комитетом дорожного хозяйства города Челябинска штрафы обществу с ограниченной ответственностью „Электрострой“, — говорится в постановлении суда. При этом часть исковых требований суд удовлетворил. Однако взыскал с компании не 81 миллион, а около 8,5 миллиона рублей. Штрафы были выставлены Комитетом дорожного хозяйства мэрии Челябинска за несвоевременную уборку улиц в Центральном районе Челябинска в январе текущего года. «Электрострой»»» оспорил сумму штрафов и неустойки в суде. Иски мэрии также были поданы к компаниям «Союз автодор» из Иваново и московской фирме «Ойкумена». Общая сумма превысила 200 млн рублей. Эти компании также выставили встречные претензии. Ранее URA.RU направляло запросы в эти компании с просьбой прокомментировать претензии мэрии. Ответы на запросы не поступили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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