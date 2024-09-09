Названа предварительная причина крушения «кукурузника» в Подмосковье

Причиной крушения самолета Ан-2 в Подмосковье, в котором погибли двое пилотов, стали неполадки с мотором. Об этом сообщили telegram-каналы.
«Ан-2 разбился из-за неполадок с мотором», — заявили в telegram-канале Mash. По их данным, после длительного ремонта борт проходил тестовые полеты. Два из них прошли штатно, во время третьего же «чихнул» мотор, Ан-2 стал терять высоту и упал в кукурузное поле около населенного пункта Ватулино (Подмосковье).
В канале сообщили, что первым на место крушения прибыл местный житель, занимавшийся прыжками с парашютом. Он вытащил пилотов на случай, если бы самолет загорелся. Мужчины не проявляли признаков жизни. Позже к упавшему Ан-2 прибыли скорая и две машины спасателей, передали информацию в канале.
Ранее стало известно о крушении самолета Ан-2 возле аэродрома у Ватулино. Предварительно сообщалось о погибших членах экипажа — двух пилотах. Также была информация о работе на месте крушения экстренных служб.
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