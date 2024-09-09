Названа предварительная причина крушения «кукурузника» в Подмосковье

Самолет Ан-2 в Подмосковье разбился из-за неполадок с мотором
© Служба новостей «URA.RU»
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Ан-2 разбился в ходе третьего испытательного взлета после длительных ремонтных работ, сообщили в telegram-каналах
Ан-2 разбился в ходе третьего испытательного взлета после длительных ремонтных работ, сообщили в telegram-каналах Фото:

Причиной крушения самолета Ан-2 в Подмосковье, в котором погибли двое пилотов, стали неполадки с мотором. Об этом сообщили telegram-каналы.

«Ан-2 разбился из-за неполадок с мотором», — заявили в telegram-канале Mash. По их данным, после длительного ремонта борт проходил тестовые полеты. Два из них прошли штатно, во время третьего же «чихнул» мотор, Ан-2 стал терять высоту и упал в кукурузное поле около населенного пункта Ватулино (Подмосковье).

В канале сообщили, что первым на место крушения прибыл местный житель, занимавшийся прыжками с парашютом. Он вытащил пилотов на случай, если бы самолет загорелся. Мужчины не проявляли признаков жизни. Позже к упавшему Ан-2 прибыли скорая и две машины спасателей, передали информацию в канале.

Ранее стало известно о крушении самолета Ан-2 возле аэродрома у Ватулино. Предварительно сообщалось о погибших членах экипажа — двух пилотах. Также была информация о работе на месте крушения экстренных служб.

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Причиной крушения самолета Ан-2 в Подмосковье, в котором погибли двое пилотов, стали неполадки с мотором. Об этом сообщили telegram-каналы. «Ан-2 разбился из-за неполадок с мотором», — заявили в telegram-канале Mash. По их данным, после длительного ремонта борт проходил тестовые полеты. Два из них прошли штатно, во время третьего же «чихнул» мотор, Ан-2 стал терять высоту и упал в кукурузное поле около населенного пункта Ватулино (Подмосковье). В канале сообщили, что первым на место крушения прибыл местный житель, занимавшийся прыжками с парашютом. Он вытащил пилотов на случай, если бы самолет загорелся. Мужчины не проявляли признаков жизни. Позже к упавшему Ан-2 прибыли скорая и две машины спасателей, передали информацию в канале. Ранее стало известно о крушении самолета Ан-2 возле аэродрома у Ватулино. Предварительно сообщалось о погибших членах экипажа — двух пилотах. Также была информация о работе на месте крушения экстренных служб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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