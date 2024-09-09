В Подмосковье разбился самолет, пилоты погибли

В Подмосковной Рузе разбился самолет-амфибия
В Подмосковной Рузе разбился самолет-амфибия «Алекс-251». Информацию приводит ТАСС.
«Самолет-амфибия „Алекс-251“ разбился под подмосковной Рузой. Два пилота погибли», — сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Других жертв нет.
Ранее сообщалось о падении «кукурузника» Ан-2 у населенного пункта Ватулино. По предварительным данным, самолет разбился из-за неполадок с мотором.
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