В Подмосковье разбился самолет, пилоты погибли

В Подмосковной Рузе разбился самолет «Алекс-251», погибли два пилота
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Производство самолета-амфибии "Орион". Тюмень, двигатель самолета, винт самолета
В Подмосковной Рузе разбился самолет-амфибия Фото:

В Подмосковной Рузе разбился самолет-амфибия «Алекс-251». Информацию приводит ТАСС.

«Самолет-амфибия „Алекс-251“ разбился под подмосковной Рузой. Два пилота погибли», — сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Других жертв нет.

Ранее сообщалось о падении «кукурузника» Ан-2 у населенного пункта Ватулино. По предварительным данным, самолет разбился из-за неполадок с мотором.

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В Подмосковной Рузе разбился самолет-амфибия «Алекс-251». Информацию приводит ТАСС. «Самолет-амфибия „Алекс-251“ разбился под подмосковной Рузой. Два пилота погибли», — сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Других жертв нет. Ранее сообщалось о падении «кукурузника» Ан-2 у населенного пункта Ватулино. По предварительным данным, самолет разбился из-за неполадок с мотором.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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