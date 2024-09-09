Авиабомба нанесла удар по командному пункту ВСУ в Харьковской области

ВС РФ ударили по командному пункту ВСУ в районе населенного пункта Грушевка (Харьковская область). Уничтожены 80 украинских бойцов и 8 бронемашин, сообщили в Минобороны РФ.
«Российские военные нанесли удар по командному пункту ВСУ в районе Грушевки в Харьковской области», — заявили в Минобороны РФ. В военном ведомстве добавили, что в результате удара были уничтожены восемь единиц бронетехники и до 80 бойцов Украины.
Ранее, 7 сентября, ВС РФ ударили по военном аэродрому на Украине и поразили склады вооружения ВСУ. Также был уничтожен цех по производству компонентов для реактивных беспилотников «Паляница» и ракет «Гром-2».
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