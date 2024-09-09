Авиабомба нанесла удар по командному пункту ВСУ в Харьковской области

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ВКС России ударили по командному пункту ВСУ под Харьковом, сообщили в МО РФ
ВКС России ударили по командному пункту ВСУ под Харьковом, сообщили в МО РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ ударили по командному пункту ВСУ в районе населенного пункта Грушевка (Харьковская область). Уничтожены 80 украинских бойцов и 8 бронемашин, сообщили в Минобороны РФ.

«Российские военные нанесли удар по командному пункту ВСУ в районе Грушевки в Харьковской области», — заявили в Минобороны РФ. В военном ведомстве добавили, что в результате удара были уничтожены восемь единиц бронетехники и до 80 бойцов Украины.

Ранее, 7 сентября, ВС РФ ударили по военном аэродрому на Украине и поразили склады вооружения ВСУ. Также был уничтожен цех по производству компонентов для реактивных беспилотников «Паляница» и ракет «Гром-2».

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ВС РФ ударили по командному пункту ВСУ в районе населенного пункта Грушевка (Харьковская область). Уничтожены 80 украинских бойцов и 8 бронемашин, сообщили в Минобороны РФ. «Российские военные нанесли удар по командному пункту ВСУ в районе Грушевки в Харьковской области», — заявили в Минобороны РФ. В военном ведомстве добавили, что в результате удара были уничтожены восемь единиц бронетехники и до 80 бойцов Украины. Ранее, 7 сентября, ВС РФ ударили по военном аэродрому на Украине и поразили склады вооружения ВСУ. Также был уничтожен цех по производству компонентов для реактивных беспилотников «Паляница» и ракет «Гром-2».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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