ВС РФ нанесли удар по военному аэродрому Украины

07 сентября 2024 в 14:20 Размер текста - 17 +

ВС РФ уничтожили узел спутниковой связи ВСУ и военный аэродром на Украине Фото: Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине За сутки 7 сентября российские военные ударили по военном аэродрому на Украине и поразили склады вооружения ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. «ВС РФ за сутки поразили склады ракетно-артиллерийского вооружения, узел спутниковой связи ВСУ, а также инфраструктур военного аэродрома», — заявили в оборонном ведомстве. Также армия Росси уничтожила цех по производству компонентов для реактивных беспилотников «Паляница» и ракет «Гром-2». Кроме того, сегодня ВС РФ освободили населенный пункт Калиново в ДНР, что поможет им продвинуться в направлении Зари и Старой Константиновки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За сутки 7 сентября российские военные ударили по военном аэродрому на Украине и поразили склады вооружения ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. «ВС РФ за сутки поразили склады ракетно-артиллерийского вооружения, узел спутниковой связи ВСУ, а также инфраструктур военного аэродрома», — заявили в оборонном ведомстве. Также армия Росси уничтожила цех по производству компонентов для реактивных беспилотников «Паляница» и ракет «Гром-2». Кроме того, сегодня ВС РФ освободили населенный пункт Калиново в ДНР, что поможет им продвинуться в направлении Зари и Старой Константиновки.