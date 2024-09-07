ВС РФ нанесли удар по военному аэродрому Украины

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Снайперы ВС РФ. stock, снайпер, винтовка, прицел, разведчик, спецназ, stock
ВС РФ уничтожили узел спутниковой связи ВСУ и военный аэродром на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

За сутки 7 сентября российские военные ударили по военном аэродрому на Украине и поразили склады вооружения ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.

«ВС РФ за сутки поразили склады ракетно-артиллерийского вооружения, узел спутниковой связи ВСУ, а также инфраструктур военного аэродрома», — заявили в оборонном ведомстве. Также армия Росси уничтожила цех по производству компонентов для реактивных беспилотников «Паляница» и ракет «Гром-2». Кроме того, сегодня ВС РФ освободили населенный пункт Калиново в ДНР, что поможет им продвинуться в направлении Зари и Старой Константиновки.

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За сутки 7 сентября российские военные ударили по военном аэродрому на Украине и поразили склады вооружения ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. «ВС РФ за сутки поразили склады ракетно-артиллерийского вооружения, узел спутниковой связи ВСУ, а также инфраструктур военного аэродрома», — заявили в оборонном ведомстве. Также армия Росси уничтожила цех по производству компонентов для реактивных беспилотников «Паляница» и ракет «Гром-2». Кроме того, сегодня ВС РФ освободили населенный пункт Калиново в ДНР, что поможет им продвинуться в направлении Зари и Старой Константиновки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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